El Barça recupera al fin la normalidad en su límite salarial y el Real Madrid bate el récord histórico

El FC Barcelona ha recuperado por fin la normalidad en su 'fair play' financiero. Tras un lustro de penurias, solo mitigado por las famosas palancas, el club azulgrana por fin posee un Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) acorde a su gasto real. LaLiga ha desvelado hoy ese límite salarial de todos los equipos de Primera y Segunda y sitúa el del Barça en 582 millones de euros.

Es la cifra más alta desde la temporada 2022/23, cuando las múltiples 'palancas' que activó Joan Laporta para resucitar a la entidad dispararon la cuenta que hace LaLiga por encima de los 600 millones. El último LCPD azulgrana, el conocido en febrero de 2026, era de 433 millones. Es decir, en unos pocos meses el Barça ha logrado incrementar su límite en 150 millones.

"El Barça venía de una situación con dificultades y ahora ha subido porque tiene más ingresos, más beneficios por venta de jugadores y unos gastos de estructura menores. Ha sido castigado y penalizado durante años y ha ido recuperando esas pérdidas", ha explicado Javier Gómez, director general ejecutivo de LaLiga.

El Barça distancia ahora al Atlético (su LCPD es de 361 millones) en unos 220 millones. La cantidad de la que dispone para futbolistas, no obstante, sigue muy lejos de la del Real Madrid, que ha batido todos los récords históricos con 832 millones, unos 70 más que en el mes de febrero y unos 150 más que los que maneja el Barcelona en la actualidad.

El porqué del récord del Real Madrid

Ahora bien, el Madrid ha elevado su límite (que ni mucho menos consume por completo) tirando de ahorros, una posibilidad que ofrece la normativa, como explicaron Javier Tebas y Javier Gómez, los dos máximos ejecutivos de LaLiga. Es decir, su capacidad económica ordinaria no es tan elevada. ¿Por qué ha solicitado más límite? Seguramente para asegurarse de que su cifra siga superando por mucho a la del Barça, una cuestión de imagen.

La cifra de LCPD desvelada este jueves por LaLiga es el reflejo de una cierta recuperación de la normalidad por parte del Barça. Este mercado de verano ha sido el primero en el que el club azulgrana ha podido operar con normalidad y sin penalizaciones desde la pandemia. Se podría incluir en este apartado el de 2022, pero aquel fue el verano de las 'palancas'.

La evolución del LCPD del Barça

Aquellas herramientas financieras, consistentes en vender activos no deportivos e ingresos futuros a terceros a cambio de obtener financiación inmediata, permitieron al Barça recuperar 800 millones de euros en LCPD en apenas unos meses. Porque el club, recordemos, llegó a tener un límite negativo de 144 millones en febrero de 2022.

Gráfico que muestra el límite salarial del FC Barcelona.

Esa cifra tan llamativa significaba, en términos simples, que los costes no deportivos del Barça excedían en esos 144 millones de euros los ingresos totales de la entidad. Un escenario catastrófico en lo económico y anticompetitivo en lo deportivo que llevó al Barça a recurrir a aquellas polémicas 'palancas' y a engordar todavía más la deuda del club.

A aquel escenario se había llegado tras el estrés económico al que Josep Maria Bartomeu sometió la economía de la entidad, que reventó las costuras del club cuando la pandemia forzó primero el parón de la competición y después una temporada entera de partidos a puerta cerrada, sin público en los estadios.

Seis temporadas de reconstrucción... por ahora

Al Barça le ha costado seis temporadas levantarse de esa ruina económica, al menos en términos de LCPD. En las tres últimas temporadas, pasado el impulso temporal de las 'palancas', el límite azulgrana había oscilado entre los 204 y los 437 millones de euros, siempre por debajo del coste real de la plantilla azulgrana. Salvo en un breve lapso de tiempo a comienzos de 2025 en que LaLiga contabilizó los 100 millones de euros de los palcos VIP, borrados posteriormente de las cuentas oficiales por el auditor del club.

El regreso al Camp Nou ha permitido disparar los ingresos de un Barça que, en paralelo, se ha deshecho de los onerosos contratos de Lewandowski y Araujo y ha recaudado alrededor de 90 millones de euros en traspasos. Ingresos y ahorros que le han permitido manejarse con libertad en el mercado y desembolsar unos 180 millones por sus nuevos fichajes sin temor a no poder inscribirlos, como venía ocurriendo en anteriores mercados. Durante el verano, de hecho, el Barça ha generado 38,4 millones de margen salarial extra, según los datos de LaLiga.

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¿Quiere decir todo esto que el Barça ya ha superado sus endémicos problemas con el LCPD? Ni mucho menos. Lo que este jueves ha ofrecido LaLiga es una foto fija del momento actual, no irreversible. De hecho, el club ya cuenta con que el regreso a Montjuïc para culminar las obras del Camp Nou volverá a tener un impacto negativo en sus ingresos ordinarios y, por tanto, en su límite salarial.