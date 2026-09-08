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Wimbledon, contra los 'influencers': opta por no acreditar a ninguno

La experiencia en el US Open, donde un centenar de acreditados han generado incomodidades a los jugadores, ha determinado la negativa del torneo inglés

Rafael Jodar, en la última edición de Wimbledon.

Rafael Jodar, en la última edición de Wimbledon. / Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud/Psnewz

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EFE

El torneo de Wimbledon no acreditará a 'influencers' y se desmarcará de esta manera de las polémicas surgidas en el actual Abierto de Estados Unidos, donde cerca de un centenar de 'creadores de contenido' fueron acreditados por la organización y provocaron problemas durante la disputa de los partidos.

El torneo neoyorquino dio el doble de acreditaciones a 'influencers' de cara a esta edición con el objetivo de atraer a una audiencia mayor, pero las prácticas de los mismos han provocado críticas por parte de los tenistas y problemas durante los partidos.

Según medios británicos, la organización de Wimbledon no tiene entre sus planes acreditar a 'influencers' o creadores de contenido, como ha sido la norma habitual hasta ahora. Además, las normas del propio All England Club, el recinto donde se disputa el torneo, impiden que se acceda a los partidos con objetos como aros de luz.

El personal acreditado de Wimbledon tiene, además, prohibido grabar vídeo en la mayoría de zonas del club.

Durante la disputa del US Open, en uno de los partidos de la cuatro veces ganadora de Grand Slam Naomi Osaka, un grupo de 'influencers' utilizó uno de estos aros de luz, distrayendo a las jugadoras, además de que el juez de silla tuvo que llamar la atención al público en varias ocasiones.

La japonesa criticó esta actitud, mientras que Coco Gauff animó a que se sigan las reglas de etiqueta del deporte.

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En las redes sociales se han vertido críticas sobre la presencia de estos influencers que intervienen en medio de los partidos, poniendo a prueba no solo la paciencia de los tenistas, sino también de los espectadores.

Fuente: El Periódico

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