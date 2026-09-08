Rodri se sorprende con el Valencia: "Son muy malos..."

Rodri no fue, seguramente, el único que se sorprendió el pasado domingo con el pobre nivel exhibido por el Valencia en su compromiso con el FC Barcelona. Un 0-5 contundente que, además de reflejar que el Barça ha arrancado la temporada como un tiro, constató que los ches están atravesando una crisis a todos los niveles, como se pudo comprobar antes, durante y después del partido de Mestalla. El problema es que Rodri lo expresó con toda naturalidad en una conversación con Pau Cubarsí tras ser amos sustituidos y fue 'cazado' por las cámaras del programa 'El día después'. Aunque sus palabras duelan, la mayoría de comentarios vertidos por valencianistas no son de desaprobación hacia el jugador, que si cometió un error, en todo caso fue de no taparse la boca.

Rodri fue sincero, y a buen seguro que no se esperaba que sus palabras a un compañero sobre el devenir del partido, algo muy normal, vieran la luz pública. Ya no está en la Premier League y a buen seguro que no le volverá a pasar.

El Barça vapuleó al Valencia en Mestalla, un rival que seguro Rodri lo recordaba de su época en el Atlético de Madrid mucho más fuerte, porque el Valencia, no hay que olvidarlo, es un grande del fútbol español. Eso sí, en horas bajísimas por la gestión que arrastran en los últimos años, tan criticada por el propio valencianismo.

Las frases de Rodri

Y Rodri se sorprendió mucho de este bajo nivel, lo que le llevó, en la conversación con Pau Cubarsí a proferir expresiones como: "Muy flojos, son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío". En otro momento, insistió. "Son muy malos, tío, son malísimos".

Incluso, el madrileño le preguntó en un momento del diálogo a Cubarsí: "¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?". El central catalán le respondió: "A poco de Europa". Rodri reaccionó abriendo la boca, como si no se lo pudiera creer.

Por último, el centrocampista azulgrana espetó: "Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte".

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Rodri fue titular en Mestalla por primera vez en partido oficial con el FC Barcelona y Hansi Flick le sustituyó cuando el partido ya estaba totalmente resuelto a favor de los azulgranas.

Fuente: Sport