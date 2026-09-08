Nominados al Balón de Oro 2026: Pedri y Raphinha se quedan fuera de una lista con seis campeones del mundo

Pedri y Raphinha se han quedado fuera de la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026 que se entregará el lunes 26 de octubre en Londres. Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Rodri Hernández son los únicos representantes azulgranas en la selección final al trofeo, además de Ferran Torres. En total, hay seis campeones del mundo con España nominados: los cuatro ya mencionados, Marc Cucurella y Fabián Ruiz.

La ausencia de los dos azulgranas resultan muy llamativas y se suman a las de David Raya tras su extraordinaria temporada con el Arsenal, Enzo Fernández, Mikel Oyarzabal, Désire Doué o Bukayo Saka. Sí encuentran su espacio Sadio Mané y Julián Quiñones, pese a jugar en Arabia Saudí. También, claro está, está incluido Lionel Messi tras un Mundial histórico. No así Cristiano Ronaldo.

Los 30 nominados al Balón de Oro Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

(Chelsea/Real Madrid) Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern)

Kvicha Kvarastskhelia (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri Hernández (Manchester City/FC Barcelona)

(Manchester City/FC Barcelona) Fabián Ruiz (PSG)

(PSG) William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (FC Barcelona/PSG)

(FC Barcelona/PSG) Dayot Upamecano (Bayern)

Vinícius Junior (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

La representación del Barça es tan sorprendentemente baja que incluso está por debajo de la del Real Madrid, que aporta a Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham y al recientemente fichado Marc Cucurella. El equipo más representado es el PSG, que aporta a 10 futbolistas. Básicamente, todos sus titulares del año pasado salvo Safonov y Doué, además de Ferran.

Mejor jugadora

La gran noticia en la lista de nominadas es la ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora del trofeo los tres últimos años. Las lesiones solo le permitieron jugar 22 partidos la pasada temporada, insuficiente para aspirar a revalidar su trono. Hay seis jugadoras del Barça entre las 30 seleccionadas (Esmee Brugts, Cata Coll, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Claudia Pina) , además de las hoy futbolistas del London City Mapi León y Alexia Putellas, gran favorita a la victoria. También son seis las futbolistas españolas, las ya mencionadas y Mariona Caldentey. Del Real Madrid, la única representante (a medias) es Caroline Weir, ahora en el OL Lyonnes.

Las 30 nominadas Selma Bacha (OL Lyonnes)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Klara Bühl (Bayern)

Esmee Brugts (FC Barcelona)

Mariona Caldentey (Arsenal)

(Arsenal) Scarlett Camberos (Club América)

Kerstin Casparij (Manchester City)

Tenwa Chawinga (Kansas City Current)

Cata Coll (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)

Alex Greenwood (Manchester City)

Patri Guijarro (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Pernille Harder (Bayern)

Yuri Hasegawa (Manchester City)

Rose Lavelle (Gotham FC)

Mapi León (FC Barcelona/London City)

(FC Barcelona/London City) Lorena (Kansas City Current)

Melvin Malard (Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukobo (North Carolina/Chelsea)

Vivianne Miedema (Manchester City)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Claudia Pina (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Alexia Putellas (FC Barcelona/London City)

(FC Barcelona/London City) Wendie Renard (OL Lyonnes)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

Momoko Tanikawa (Bayern)

Caroline Weir (Real Madrid/OL Lyonnes)

Tessa Wullaert (Inter/Como)

Jóvenes

Doble representación azulgrana y española en las candidaturas a mejor jugador joven. Pau Cubarsí, Clara Serrajordi y los ganadores del año pasado, Lamine Yamal, Vicky López, aspiran a este reconocimiento, al que también opositan dos flamantes fichajes del Real Madrid: Yan Diomande y Felicia Schröder.

Mejor jugador joven: Kerim Alajbegović (Salzburgo/Juventus), Ayyoub Bouaddi (City/Lille), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Yan Diomande (Leipzig/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (FC Barcelona), Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa), Ibrahim Maza (Leverkusen) y Warren Zaïre-Emery (PSG).

Kerim Alajbegović (Salzburgo/Juventus), Ayyoub Bouaddi (City/Lille), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Yan Diomande (Leipzig/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (FC Barcelona), Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa), Ibrahim Maza (Leverkusen) y Warren Zaïre-Emery (PSG). Mejora jugadora joven: Veerle Buurman (Chelsea), Vicky López (FC Barcelona), Felicia Schröder (Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (FC Barcelona) y Lily Yohannes (OL Lyonnes).

Porteros

Los tres porteros que ganaron el Mundial con España (Simón, Raya y Joan Garcia) aparecen entre los 10 candidatos a mejor guardameta del mundo, un pleno inaudito en una lista que encuentra hueco para el modesto y viral Vozinha. En mujeres, Cata Coll vuelve a tener su espacio en esta categoría. Hannah Hampton defiende su corona, algo que no podrá hacer Gianluigi Donnarumma, quien no ha sido nominado.

Mejor portero: Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelona), Gregor Kobel (Dortmund), Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simón (Athletic) y Vozinha (Chaves/Colo Colo).

Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelona), Gregor Kobel (Dortmund), Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simón (Athletic) y Vozinha (Chaves/Colo Colo). Mejor portera: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (FC Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena da Silva (Kansas City), Ayaka Yamashita (Chelsea).

Entrenadores

En el apartado de entrenador, el dominio del fútbol español es absolutamente abrumador. En fútbol masculino, solo Vincent Kompany se cuela en una lista copada por España: Luis de la Fuente, Luis Enrique Martínez, Mikel Arteta y Unai Emery. Es decir, no hay hueco para Hansi Flick. En femenino, Pere Romeu y Jonatan Giráldez aspiran al reconocimiento. Luis Enrique y Sarina Wiegman fueron los ganadores hace un año.

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Mejor entrenador masculino: Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern) y Luis Enrique Martínez (PSG).

Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern) y Luis Enrique Martínez (PSG). Mejor entrenador femenino: Jonatan Giráldez (OL Lyonnes), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Japon), Pere Romeu (FC Barcelona) y Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).

Equipos

El Barça, impulsado por la Champions, encuentra lógicamente espacio entre los mejores equipos femeninos del curso, pero no los hombres de Hansi Flick. Quien se queda con el hueco que podría ser para los azulgrana es el Bodø/Glimt noruego tras la asombrosa Champions que completó. No hay hueco para el Real Madrid, como era más que previsible. El PSG masculino y el Arsenal femenino fueron los ganadores en 2025.