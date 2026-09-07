Getafe y Celta firman tablas pese a la inferioridad de los azulones

El Celta salió del Coliseum con otro empate (1-1) y una certeza incómoda: sigue sin ganar después de cinco encuentros y necesitó un córner y la cabeza de Starfelt para responder al gol del uruguayo Satriano. Ni siquiera la expulsión de Zaid Romero en el minuto 67 le permitió derribar al conjunto azulón y encontrar esa primera victoria que se le resiste.

El partido se resumió en una esquina del campo. Desde allí nacieron los dos córneres y hacia la misma parcela del área viajaron los dos goles. Satriano, en la primera parte, se adelantó a todos para estrenar su cuenta del curso; Starfelt, que ya había salvado al Celta con una corrección providencial ante Terrats, apareció en la segunda para devolver el golpe y restablecer un equilibrio que ya nadie pudo romper.

El conjunto gallego llegó al Coliseum perseguido por una cifra incómoda: un punto de doce posibles. Todavía era pronto para hablar de una crisis, pero no tanto para ignorar las primeras señales de inquietud. Una mala racha puede remover un once y Claudio Giráldez introdujo seis novedades: Starfelt, Javi Galán, El-Abdellaoui, Hugo González, Pablo Durán e Iago Aspas.

Bordalás se comportó de manera más previsible. El Getafe es un equipo de convicciones firmes y su entrenador rara vez siente la tentación de discutirlas. Y menos con una plantilla "muy corta", como afirmó tener el técnico alicantino, que añadió a Gudelj como central en una defensa de cinco y entregó a Mario Martín el puesto de Francho en el centro del campo.

El partido respondió desde el comienzo a la naturaleza de los dos equipos. El Celta reclamó la pelota y el Getafe le concedió la posesión, que no el gobierno del encuentro. Son asuntos diferentes, aunque con frecuencia se confundan. El conjunto gallego circuló el balón con paciencia; el Getafe redujo los espacios, presionó cuando encontró ventaja y buscó a Radu sin escalas innecesarias.

El primer aviso correspondió al Celta. Hugo González disparó desde fuera del área, cerca del palo, y obligó a Soria a intervenir con una mano firme.

El Getafe respondió con una acción que resumió su fútbol de una forma muy gráfica. Soria lanzó un balón largo que desordenó a la defensa celeste. Terrats lo controló con precisión y apareció frente a Radu, pero Starfelt corrigió la jugada en el último instante, incomodó el remate y permitió al Celta salir indemne.

Para entonces, Kiko Femenía ya había abandonado el campo por lesión. Entró Andrés García y el cambio terminó por favorecer al Getafe. El nuevo lateral añadió profundidad por la derecha y desde ese sector nació el córner que decidió la primera parte. Mojica lo envió al área, Hugo González despejó sin convicción y Satriano detectó antes que nadie dónde caería la pelota. Se adelantó a todos y marcó el 1-0 en el minuto 22.

El gol dejó al descubierto la diferencia esencial entre ambos equipos. El Celta tenía más balón; el Getafe sabía mejor para qué quería el suyo. Los visitantes continuaron acumulando pases, pero cada posesión parecía terminar un poco más lejos de Soria. El conjunto azulón cerró los caminos, protegió el área y convirtió el dominio rival en una sucesión estéril. El Celta no perdió la pelota: se perdió con ella.

Sin embargo, el Getafe terminó por recibir una dosis de su propia medicina. El empate nació desde la misma esquina y aterrizó casi en el mismo lugar donde Satriano marcó el 1-0. Hugo González ejecutó el córner y Starfelt, al cuarto de hora de la reanudación, aprovechó un descuido de Ünal para imponer un cabezazo preciso. El central sueco salvó antes al Celta en un área y ahora lo rescataba en la contraria.

El gol encerró una paradoja. Después de tanta posesión y de una cantidad ingente de pases, el Celta necesitó un balón largo para encontrar el empate. Tanto rodeo para descubrir que el camino más corto también conducía a Soria.

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Poco después, en el minuto 67, Zaid Romero recibió la segunda tarjeta amarilla y el partido cambió de naturaleza. En el espacio de un suspiro, el Getafe pasó de proteger su ventaja a protegerse a sí mismo y el equipo de Giráldez, con más de veinte minutos por delante, se lanzó en busca de la victoria. Sin embargo, no encontró el gol, ese que tanto necesitaba para acabar con una racha preocupante. Y es que, ya son cinco encuentros y cero victorias, mientras que el conjunto azulón se conformó con un punto fruto de la supervivencia.