El nuevo 'Súper Dépor' de Aubameyang da otro zarpazo a LaLiga ganando en Villarreal

El Deportivo de A Coruña sigue con su excelente racha de resultados en su regreso a Primera tras vencer al Villarreal (2-3), que sigue sin conocer la victoria en el presente campeonato, con una actuación estelar de Pierre-Emerick Aubameyang.

El atacante gabonés firmó el gol del triunfo, a dos minutos del final, y dio dos asistencias a sus compañeros que permitieron neutralizar la ventaja del conjunto castellonense, incapaz de controlar el partido a pesar de adelantarse en dos ocasiones en el marcador.

El Villarreal arrancó mejor el encuentro. Pépé y Gerard Moreno se mostraron especialmente activos en el frente de ataque y el Deportivo apenas encontró opciones para amenazar al contragolpe.

El gol local llegó de forma inesperada, en la primera acción en la que pudo atacar con espacios. Un balón en profundidad a Pépé no fue neutralizado por la defensa ni por el portero, Leo Román, que se quedó a media salida, lo que permitió al africano inaugurar el marcador con un disparo colocado.

La reacción del Deportivo al gol fue inmediata. Aubameyang, hasta ese momento inédito, comenzó a encontrar espacios a la espalda de la defensa de un Villarreal que, pese a la ventaja en el marcador, no supo hacerse con el control del partido.

El gabonés rozó el gol en un par de ocasiones, aunque el Villarreal también tuvo sus opciones, sobre todo en un disparo de Moleiro que despejó de forma espectacular Leo Román.

El Deportivo, cada vez más instalado en campo contrario y dinámico en sus ataques, acabó encontrando el empate tras una asistencia de Aubameyang que Luismi Cruz, ya al filo del descanso, convirtió con un disparo colocado desde el interior del área.

El Villarreal retomó el mando del partido tras el descanso. El equipo castellonense tuvo la oportunidad de recuperar la ventaja tras una gran asistencia de Gerard Moreno a Moleiro, pero Leo Román tapó con reflejos el remate del canario.

Poco después fue Pépé el que no supo culminar con acierto una gran acción personal del debutante Saliba.

El Deportivo intentó recuperar el balón y la capacidad de amenaza con la entrada de Yeremay, pero el Villarreal mantuvo su dominio.

En pleno asedio, Gueye vio cómo el colegiado le anuló un gol por una infracción de sus compañeros en la barrera rival en el lanzamiento de una falta.

Iñigo Pérez dio un nuevo giro al partido con la entrada de Comesaña, Buchanan y Mikautadze. El Deportivo respondió con el debut de Casadó y la amenaza al espacio de Adama, pero el Villarreal mantuvo la iniciativa y volvió a adelantarse de forma sorprendente.

Adama, en su intento por ayudar en defensa, acabó por batir su propia portería con un remate de cabeza que sorprendió a Leo Román.

El Deportivo apenas tuvo tiempo para lamentarse, ya que tres minutos después Zakaria, en su primera intervención en el partido, empató de nuevo con un disparo al primer palo que sorprendió a Luiz Júnior.

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El Villarreal asumió riesgos y se fue a por el partido, pero un error en el centro del campo fue penalizado por Aubameyang, que con espacios no perdonó ante Luiz Júnior para marcar su cuarto tanto del curso, darle a su equipo tres puntos y dejar al Villarreal repleto de dudas.