El Athletic se hace fuerte en San Mamés y fulmina a un Atlético que sufre su primera derrota del curso

El Athletic Club fulminó al Atlético de Madrid con un contundente 3-0 plasmado por Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet que premió el arrojo del equipo de Edin Terzic frente a un rival que tras una buena primera mitad se vio atropellado y sin capacidad de respuesta.

Fue un triunfo de calidad del conjunto bilbaíno rubricado en una espectacular segunda parte que siguió la buena línea de juego apuntada la pasada en Balaídos y, con Julián Álvarez sobre el césped la última media hora, frenó en seco la intención de los de Simeone de mantener el pulso por la cabeza de la clasificación.

Terzic solo introdujo dos cambios respecto a Vigo, Nico Williams y Yeray en los puestos de Berenguer y Paredes, mientras que Simeone repitió el once que ganó la pasada jornada en el Sánchez Pizjuán, con Julián Álvarez en el banquillo.

El fuerte bochorno que castigó Bilbao desde primera hora de la tarde no fue obstáculo para que ambos equipos ofrecieran una primera parte eléctrica e intensa en la que los colchoneros estuvieron a punto de dar el primer golpe en un disparo de Kang-In que se estrelló en el palo.

Un importante susto del que se repuso bien el Athletic. Los locales no rehuyeron el pulso que le propuso un Atlético bien plantado y que sin un '9' de referencia movió bien sus piezas en ataque causando ciertos problemas a la zaga bilbaína.

Un balón al que no llegó Iñaki a los diez minutos y un disparo de Sancet al lateral de la red en el 18 tras una embarullada jugada de ataque local mantuvieron alerta a los de Simeone, que en el tramo final de la primera parte dieron un paso adelante.

Primero fue Baena, detenido en dos tiempos por Simón (min.23), y más tarde Lookman (min.33) y ya en el descuento Kang-In los que intentaron desnivelar un marcador que, tras un interesante ida y vuelta de alto nivel, terminó en un combate nulo que reflejó la igualdad entre ambos equipos.

Un nulo que se convirtió en un KO fulminante a favor del Athletic en un demoledor arranque de la segunda parte. Apenas habían transcurrido treinta segundos cuando Nico cabeceaba un centro de su hermano Iñaki para poner el 1-0. Dos minutos después era Navarro, tras recibir un buen balón filtrado de nuevo por Iñaki y recortar a Grimaldo, el que marcaba el segundo.

Una puesta en escena espectacular a la que respondió Simeone con cuatro cambios de una tacada. Julián Álvarez, Koke, Arnau y Romero refrescaban a un conjunto colchonero noqueado que arriesgó y acaparó la pelota con intención, pero sin recursos para encontrar resquicios en el sistema defensivo planteado por Terzic.

Un disparo de Julián Álvarez desde la frontal en el minuto 70 desviado en una gran intervención por Unai Simón fue la acción de mayor peligro de un Atlético que obligado a arriesgar cerca estuvo de recibir el tercero en un par de contras finalizadas sin acierto por Nico y Berenguer.

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El broche final a la fiesta desatada en San Mamés, y el golpe final a las esperanzas atléticas, lo puso Sancet rematando al fondo de la portería de Oblak un centro de Gerenabarrena que ya en tiempo extra firmó el 3-0 definitivo.