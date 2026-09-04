Fútbol femenino
La Liga inglesa de Alexia hace realidad el sueño del fútbol femenino: visibilidad, estrellas e inversión en una temporada de récord
La competición inglesa consolida un proyecto que presume de un crecimiento de audiencia, del negocio y de grandes estadios
Inglaterra se ha convertido en el modelo a seguir. La liga, que ha pasado por un proceso de profesionalización en ciertos momentos doloroso, vivirá su catarsis en la temporada que empieza este viernes. Después de muchos años de trabajo se podrán recoger los frutos y disfrutar de uno de los productos más atractivos del mundo. Una competición de 12 equipos, altamente competitiva, que este verano ha sido el destino de estrellas mundiales como Alexia Putellas, Mapi León u Ona Batlle.
No es casualidad que la liga inglesa se esté encumbrando como la mejor de Europa. El primer gran impulso llegó en 2019, cuando Barclays se convirtió en patrocinador principal. El foco se puso en el negocio: más patrocinadores, televisión, inversión privada y la llegada de las primeras jugadoras internacionales. Cumplió los tres mandamientos para un crecimiento responsable: atraer talento mundial, aumentar las audiencias y conseguir una mayor sostenibilidad económica.
Efecto llamada
Si con esto la Women's Super League empezaba a despegar, el paso definitivo lo dio en 2022, cuando la selección inglesa ganó la Eurocopa, precisamente disputada en su país. Eso reafirmó no solo el proyecto, sino la inversión, y sirvió como llamamiento para que más empresas y organizaciones quisieran formar parte.
Otro elemento clave para comprender por qué el crecimiento de la WSL es tan bestia son los estadios. En los primeros años, muchos encuentros se disputaban en recintos pequeños y ante unas pocas miles de personas. Con el crecimiento de la competición, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United y otros clubes comenzaron a llevar partidos femeninos a sus grandes estadios.
Esta temporada, muchos de ellos juegan toda la campaña regular, además de los partidos de Champions, en el estadio principal, compartido con el masculino, y con cifras de decenas de miles de personas cada fin de semana. La comparación con España es, sin duda, odiosa. Aquí son muy pocos los equipos que abren sus grandes estadios al fútbol femenino para la competición liguera.
Los números avalan claramente la tendencia al alza. Durante la temporada pasada, la media de espectadores por partido fue de 6.872, con una asistencia acumulada de 852.231. El récord de asistencia de la competición fue de 56.537 espectadores, en el Arsenal-Chelsea (1-1) del 8 de noviembre de 2025. Un hito que cada temporada se ve mejorado debido al aumento constante de espectadores en los partidos.
Pero no solo ha crecido la asistencia a los campos, sino también la gente que no quiere perderse el partido desde casa. La WSL tiene un contrato televisivo de 65 millones de libras (unos 75 millones de euros) durante cinco años con Sky Sports y BBC, pero durante 2025-26 algunos partidos tuvieron audiencias televisivas sorprendentemente bajas.
'Sold out' instantáneo
Los partidos de WSL que no son adquiridos por Sky o BBC se emiten gratuitamente en YouTube. Según datos publicados recientemente, las visualizaciones pasaron de 2,4 millones a 39,6 millones en una sola temporada, y aproximadamente tres de cada cuatro espectadores son de fuera del Reino Unido.
La temporada que empieza este fin de semana tiene un aliciente añadido: Alexia Putellas. La Reina ha llegado a la liga inglesa como un tipo de sello de oro a su evolución. Su incorporación al London City Lionesses ya ha dejado un primer hito: un 'sold out' vertiginoso para ver su debut. "Nuestro agotamiento más rápido de la historia y un récord en ventas de entradas para un partido", clamaba la cuenta oficial del club propiedad de Michelle Kang.
El aterrizaje de jugadoras a la liga inglesa este verano ha sido de récord. Desde España se ha vivido un éxodo de futbolistas hacia tierras inglesa en busca de competitividad y una liga con muchos más recursos. Si esa tendencia empezó en 2024 (aunque jugadoras como Vicky Losada y Jana Fernández probaron antes), en el verano de 2026 ha tenido su punto culminante con la llegada de Putellas.
La eterna capitana del Barça fichó por el London City, junto con Mapi León. Todo ello a la vez que Ona Batlle y Misa Rodríguez firmaron por el Arsenal, mientras otras jugadoras de la Liga también emigraron, como Natalia Ramos al Liverpool o Andrea Medina al Manchester United. Hasta este momento, en lo que llevamos del mercado de fichajes, 10 futbolistas han dejado España para fichar por un equipo inglés. La otra gran liga, Estados Unidos, también ha sido el destino de muchas futbolistas.
En 2011, ocho equipos comenzaron una liga de verano prácticamente experimental. Quince años después, la Women's Super League es una competición profesional, internacionalizada y con grandes estadios, contratos televisivos y millones de libras de ingresos, además de contar por primera vez con una ganadora del Balón de Oro (y por partida doble) como Alexia Putellas y gran favorita para llevarse el galardón este año.
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Fuente: El Periódico
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