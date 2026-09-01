El madridismo se reconcilia con la versión zen de Mourinho

El Real Madrid ha arrancado la temporada 2026-27 con fuerza y el regreso de José Mourinho ha cambiado la atmósfera que rodeaba al equipo blanco. Del escepticismo se ha pasado a la ilusión que han generado los siete partidos que ha encadenado el conjunto madridista sin derrota entre la pretemporada y este inicio liguero en el que aún no ha tenido ningún borrón.

Los cuatro amistosos de pretemporada con empate ante la Fiorentina (2-2) y victorias ante Ferencvaros (1-2), Deportivo (0-1) y Schalke 04 (0-3), han servido de aperitivo a los triunfos ligueros logrados en Cornellá (1-2) y en el Bernabéu ante Real Sociedad (4-1) y Málaga (4-0). La segunda etapa de Mourinho en el banquillo blanco ha comenzado con buen pie y por el momento el Real Madrid exhibe un paso firme como líder liguero sumando todos los puntos posibles y anotando diez goles en tres partidos.

Un Mourinho zen

Sin embargo, la mejor noticia para el madridismo es la reinvención de Mourinho, que exhibe un perfil zen muy alejado de la versión bronca y tumultuosa de su primera etapa. El técnico se ha mostrado conciliador y constructivo en su actitud y, sobre todo en su discurso, desde que aterrizó en Valdebebas, donde lleva recluido semanas trabajando con su equipo. Así, el portugués ha dejado declaraciones muy llamativas en este inicio de temporada en el que por el momento no ha tenido que lidiar con ninguna situación comprometida porque los resultados le están acompañando. Ni tan siquiera cuando el equipo recibió algunos pitos en los primeros minutos del partido ante la Real Sociedad, que suponía el estreno de los blancos ante su público, el portugués se molestó. Lejos de ellos, en la sala de prensa mostró ese afán conciliador con la misma grada que le despidió en 2013 con broncas y pancartas en su contra. "Los pitos y los aplausos tienen algo de justicia", advirtió tras la goleada a la Real Sociedad.

A sus 63 años, el técnico luso llega con mucha más experiencia a sus espaldas y un talante mucho más reflexivo. Poco queda, por lo que parece ahora que los resultados soplan a favor, del discurso resultadista que mostraba en su anterior etapa. "El equipo tiene que crecer emocionalmente", advertía en la previa del Málaga. En único momento incómodo por el que ha pasado llegó en el tramo final de la primera parte del partido ante la Real Sociedad, cuando Luka Sucic empató el marcador solo cuatro minutos después del gol inicial de Mbappé. Los donostiarras pisaban el área de Courtois con demasiada facilidad y a los aficionados no le gustaba lo que estaban viendo. Lo que generó pitos tras el gol del empate.

Todo se arregló después de una segunda parte en la que dos goles más de Mbappé y otro de Vinícius sellaron la goleada. Y Mourinho en sala de prensa volvió a dejar una reflexión inusual en el técnico luso. "Me gustó la tranquilidad del equipo delante de la dificultad". Mourinho parece haber trascendido a una dimensión más reflexiva tanto en su forma de gestionar su liderato como de pronunciarse en la sala de prensa. Este estado de zen del luso tiene, para muchos, una carga de impostura que quedará de manifiesto cuando el equipo tropiece o no le salgan las cosas como tiene previsto.

Septiembre como termómetro

En septiembre tiene cinco partidos de los que tres de ellos pueden ser un buen termómetro para conocer el calado real de este Madrid de Mourinho. Los blancos visitarán el Benito Villamarín el 4 de septiembre, recibirán al Inter en Champions en el Bernabéu el 8 y cerrarán el mes jugando el derbi ante el Atlético el sábado 20 en el Metropolitano. Además recibirán al Rayo Vallecano el 12 en La Castellana y visitarán Elche el día 15 en la sexta jornada.

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Antes de que eso ocurra, este martes se cerrará el mercado de fichajes, al que el Real Madrid no tiene previsto acudir salvo contratiempos de última hora o si surge "una oportunidad ventajosa" para reforzar el mediocentro o el eje de la zaga con un central zurdo. Además, no se descarta que se reciban ofertas de última hora por mediocampistas como Camavinga o Tchouameni de la Premier, que busca refuerzos en esa línea. De ser así, se estudiará la conveniencia de la oferta y se consultará el movimiento con José Mourinho antes de tomar la decisión.