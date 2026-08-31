Deporte femenino
Acuerdo histórico de la Federación Española para la congelación de óvulos de las futbolistas de la selección: "Es un avance enorme"
El acuerdo se hará público a finales de septiembre
Un paso más, y de los grandes, para el deporte femenino. Según ha contado Alexia Putellas en EL PAÍS y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, la RFEF está trabajando los detalles de un acuerdo histórico para el deporte femenino que permitirá a las futbolistas la posibilidad de congelar sus óvulos. Según ha podido saber EL PERIÓDICO por fuentes cercanas al vestuario, el acuerdo lleva meses cerrado y en activo y ya hay jugadoras que se han interesado para poder usarlo. Esto permite a las deportistas no tener que renunciar a la maternidad en caso de ser deseada por su carrera deportiva y se suma a las medidas de conciliación que ya se han ido estableciendo en la RFEF. Aún faltan por saber de manera pública los detalles de a quién y cómo va a beneficiar este acuerdo, pero según ha podido saber este medio será de manera amplia.
"Para mí es un avance enorme porque la federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar", confesaba Alexia Putellas en una entrevista con EL PAÍS. En esa conversación, la capitana explicaba un acuerdo que ya han podido ver las jugadoras de la selección y que les permitiría, en caso de querer ser madres, tener la opción de serlo una vez terminada su carrera. Eso sí, esta no es una medida para disuadir de la maternidad a las futbolistas mientras están en activo, sino que quiere dotar a las deportistas de otra opción más para que no tengan que descartar la maternidad por culpa de su carrera deportiva.
Un único antecedente hay en el fútbol español de un acuerdo así. Fue en 2023, cuando FUTPRO, el sindicato de futbolistas mayoritario del fútbol femenino, alcanzó un acuerdo con la clínica de fertilidad Natuvitro, un centro referente en reproducción asistida, con el objetivo de "acompañar y apoyar a nuestras afiliadas en sus proyectos de maternidad". Este incluía ventajas exclusivas en tratamientos de fertilidad, preservación de óvulos y otros servicios médicos especializados. "Se trata de un paso fundamental para que las futbolistas tengan la posibilidad de decidir sobre su maternidad con plena libertad y sin que ello suponga un freno en su carrera deportiva", confesaban en ese momento desde la organización.
La Federación está ultimando los detalles de la presentación, que está prevista para finales de este mes de septiembre.
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Fuente: El Periódico
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