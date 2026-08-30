La ronda española
Pogacar está en Barcelona para ser operado por el doctor Xavier Mir en la Dexeus
El ciclista fue trasladado en ambulancia desde Valencia a la capital catalana.
Xavier Mir, uno de los mejores especialistas del mundo en traumatología, es el médico que tratará a Tadej Pogacar y el encargado de la intervención quirúrgica para reducir la fractura desplazada de la clavícula izquierda que el número uno del ciclismo mundial se hizo en la caída que lo apartó de la Vuelta en la octava etapa de competición.
Pogacar fue trasladado en ambulancia desde València a Barcelona y a las 2 de la madrugada ingresó en el Hospital Universitari Dexeus, donde permanecerá hasta que le den el alta una vez realizada la intervención y pueda ya viajar a Mónaco donde resida.
La rápida intervención se enmarca en las intenciones del UAE de salvar el final de temporada donde Pogacar aspira a una tercera victoria en el Mundial de Montreal (27 de septiembre) y a un sexto triunfo en Lombardía (10 de octubre).
Los pilotos de moto
Mir es el especialista que trata a todos los pilotos de MotoGP cuando sufren fracturas por las caídas y está considerado como uno de los mejores traumatólogos del mundo en lesiones del tronco superior, mano, muñeca, brazo, codo, hombro y clavícula. Trata no sólo a deportistas lesionados sino a artistas, como músicos, cuando sufren lesiones que afectan a su profesión.
Es el fundador del ICATME (Institut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport) y fundador del equipo médico del Mundial de motociclismo, junto a uno de los mejores internistas de la medicina europea, Ángel Charte.
Estos últimos años ha reducido quirúrgicamente las fracturas de corredores como Iván García Cortina, David de la Cruz y hace unas temporadas a Purito Rodríguez cuando se cayó en el Giro.
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Fuente: El Periódico
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