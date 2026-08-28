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Real Sociedad y Celta tendrán una dura fase de liga en la Europa League

compartirán algunos oponentes como la 'Juve', el Union Saint-Gilloise belga, el Bournemouth inglés o el Lillestrom noruego

Randal Kolo Muani, futbolista de la Juventus, en un partido ante el Inter.

Randal Kolo Muani, futbolista de la Juventus, en un partido ante el Inter. / EP

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EP

MADRID

La Real Sociedad y el RC Celta tendrán que afrontar una dura fase de liga en la Liga Europa 2026-2027, en la que tendrán rivales de entidad como la Juventus italiana, el Crystal Palace inglés o los franceses Lyon y Marsella, según deparó el sorteo de este viernes.

Los dos equipos de LaLiga EA Sports compartirán algunos oponentes como la 'Juve', el Union Saint-Gilloise belga, el Bournemouth inglés o el Lillestrom noruego en esta liguilla que se desarrollará del 16-17 de septiembre al 28 de enero, con los ocho primeros clasificados evitando el 'playoff' de repesca. La final será el 26 de mayo en la alemana Fráncfort.

La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey Mapfre, estaba en el bombo 1 de donde le salieron dos rivales potentes como la Juventus, a la que tendrá que visitar, y el Olympique de Lyon, que jugará en Anoeta, además de dos de la Premier League como el Crystal Palace, campeón de la Conference League la pasada temporada al que también rendirá visita, y el Bournemouth, que pasará por San Sebastián.

Dos modestos como el Torreense portugués, que juega en la segunda división, y el Lillestrom noruego, el Union Saint-Gilloise belga, que el año pasado jugó la Champions, y el Viktoria Plzen checo completan la terna de rivales del equipo que dirige Rino Matarazzo.

Por su parte, el RC Celta, que partía desde el bombo 3, tampoco tuvo demasiada fortuna, y también se medirá a la 'Vecchia Signora', que volverá a pasar por Balaídos, donde fue goleada 4-0 y eliminada en los octavos de final de la Copa de la UEFA 1999-2000.

Otros rivales de peso para los de Claudio Giráldez serán otros dos campeones de Europa como el Olympique de Marsella francés y el Celtic FC escocés, ambos a domicilio, mientras que en casa recibirá al Union Saint-Gilloise, al Bournemouth y al Lillestrom, y jugará a domicilio ante el Omonia chipriota y al Hapoel Beer-Sheva israelí.

Rivales de los españoles

REAL SOCIEDAD: Olympique Lyon (C), Juventus (F), Viktoria Plzen (C), Union Saint-Gillois (F), Bournemouth (C), Crystal Palace (F), Torreense (C) y Lillestroem (F).

Noticias relacionadas

RC CELTA: Juventus (C), Olympique Marsella (F), Union Saint-Gillois (C), Celtic (F), Bournemouth (C), Omonia (F), Lillestroem (C) y Hapoel Beer-Sheva (F).

Fuente: El Periódico

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