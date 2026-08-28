Batacazo de España ante una física Portugal

España no pudo regresar a la senda de la victoria en su camino hacia Catar 2027 y sumó la segunda derrota consecutiva en la clasificación para el Mundial tras caer en casa ante Portugal por 89-95. Los lusos sorprendieron con el nivel físico mostrado, superior al local, apuntándose un triunfo merecido y sustentado en cuatro jugadores: Travante Williams (22) y Diogo Ventura (19) hicieron daño en la línea exterior, y Neemias Queta (16) y Ruben Prey (15) en la pintura. En España, Darío Brizuela (19) lideró la anotación bien acompañado por Álvaro Cárdenas (18) y Joel Parra (17), pero no fue suficiente.

A España le costó arrancar, algo espesa en la dirección de juego y errática en el triple. Además, Willy Hernangómez se tuvo que retirar a vestuarios durante unos minutos después de abrirse la ceja. Portugal se encomendaba al exverdinegro Ruben Prey, que en el primer cuarto ya empezó a dejar destellos de su calidad (6-11). Los de Mario Gomes salieron con un listón físico importante, y con una agresividad permitida por la tripleta arbitral que quizás cogió a contrapié a los locales.

Sorprendente arranque luso

El Príncipe Felipe se cayó con la entrada de Aday Mara, que protagonizó su debut con la absoluta en su Zaragoza natal. También se estrenó con la senior Baba Miller, algo nervioso en pista, pero intenso y con ganas. España había empezado a mejorar sus prestaciones, pero el primer acto lo cerraron siete puntos por debajo (14-21).

En el segundo periodo, ambas selecciones tuvieron su momento. Darío Brizuela lideró un parcial de 17-3 en el que también anotó un Santi Yusta que cambia la capital aragonesa por el Anadolu Efes de Pablo Laso esta próxima temporada. Eran, de largo, los mejores minutos de España ante una Portugal desconectada y con poco acierto tanto exterior como en la pintura. Con el 34-26 favorable a los locales gracias a un 2+1 de Joel Parra, pocos podían presagiar lo que iba a ocurrir antes del descanso.

Ruben Prey y Juancho Hernangómez, en la lucha por un balón / EFE

Reacción portuguesa a los mejores minutos de España

No quedaban ni cinco minutos para terminar la primera mitad, pero 'La Familia' cortocircuitó. Los lusos empezaron a anotar y a sacudirse las malas sensaciones. El cambio de dinámica entre ambos equipos fue impactante y sorprendente, y en un visto y no visto, el parcial para los vecinos peninsulares fue de 5-21. Portugal anotaba desde el 6,75 con Travante Williams y Rafa Lisboa como protagonistas, y dos tiros libres de Álvaro Cárdenas instantes previos a la bocina del descanso, evitaron que el descosido fuese mayor (41-47). El paso por vestuarios se anticipaba clave para que Mateo ajustase mecanismos, especialmente en defensa, para tratar de darle la vuelta al choque.

Antes de arrancar la segunda mitad, el Príncipe Felipe rindió homenaje a Pepe Arcega, leyenda del baloncesto zaragozano y cuya camiseta ya cuelga en el cielo del pabellón. Tras la merecida distinción, se vio a una España más luchadora, liderada por la garra de Parra: da igual la camiseta que vista, la entrega y el compromiso es innegociable siempre que está en pista. Williams anotó un 2+1 con algo de fortuna (51-56), pero con la primera canasta de Juancho Hernangómez en pista, España volvió a dar con la tecla.

Chus Mateo dando instrucciones a sus jugadores / EFE

Grandes minutos del 'terremoto' Cárdenas

Álvaro Cardenas empezó a destrozar a la defensa anotando de todos los colores. Brizuela siguió efectivo en el triple, y a Portugal no le quedaba otra que intentar desconcentrar al combinado local: Neemias Queta le buscó las cosquillas a Mara en una acción en la que saltaron las chispas. Pese a ello, 'La Familia' volvía a marcar la tendencia en el Príncipe Felipe (68-63), aunque los lusos ni mucho menos se rendían. Sumaron desde el tiro libre, y un nuevo triple de Diogo Ventura volvía a colocarlos a tan solo un tanto.

Álvaro Cárdenas, ante Portgual / FIBA

Todo se iba a decidir en un último cuarto al que se entró con empate a 71. La puesta en escena no pudo ser peor, con una España con problemas para anotar ante el poderío de Queta en los dos aros, y con un parcial visitante de 0-7 en dos minutos que obligó a Mateo a parar el partido. Williams y Ventura seguían siendo una tortura para España, y a cinco minutos y medio para el bocinazo final, la situación empezaba a ser más que preocupante para 'La Familia' (76-82). Mateo puso toda la carne en el asador, con los hermanos Hernangómez y los azulgranas Brizuela y Parra acompañando a Cárdenas.

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El público se desesperaba con Willy en la pintura, Mateo se terminó hartando para enviarlo al banquillo por Mara, y Parra con una canasta llena de garra, marca de la casa, elegía creer (78-84). Pese a ello, cada canasta costaba un mundo, a diferencia de un Ventura que seguía viendo el aro como una piscina: un triple suyo puso el 78-87 a menos de tres y medio para el final: la victoria empezaba a requerir de épica, pero esta no llegó. Ventura cerró la victoria desde el tiro libre (89-95), y ahora España viaja a Grecia (31/08 18h CEST) algo más exigida para lograr un triunfo que permita volver a la senda correcta rumbo hacia el Mundial, y que no complique más de la cuenta el billete hacia Qatar.

Fuente: Sport