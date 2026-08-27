El Spotify Camp Nou, gran favorito para albergar la final de la Champions 2029

30 años después de acoger su última final de Champions, la que en 1999 encumbró al United en un partido inolvidable ante el Bayern, el Spotify Camp Nou está a las puertas de confirmarse como sede de una nueva final de la máxima competición europea.

El estadio del Barça confirmó su candidatura a albergar la final de la Champions. Lo hizo de la mano de la Federación Española, ante la UEFA, el pasado 10 de junio, cuando se envió toda la documentación. La propuesta cuenta además con el visto bueno del ayuntamiento y la Generalitat.

El estadio de Wembley, en Londres, escenario de la primera Copa de Europa del Barça, también aspira a ser la sede de la final.

El mosaico del Spotify Camp Nou para celebrar el 126 aniversario del FC Barcelona contra el Deportivo Alavés / Dani Barbeito

Decisión inminente

La UEFA tomará la decisión en el comité ejecutivo que se reunirá el próximo 15 de septiembre en Salónica (Grecia).

La propuesta del Camp Nou fue vista con muy buenos ojos en la sede de la UEFA, que valora de manera muy positiva el aforo del nuevo estadio (104.600 espectadores cuando esté finalizado), pero también la capacidad de la ciudad de Barcelona a nivel de plazas hoteleras y capacidad de su aeropuerto para la entrada y salida de centenares de aviones en pocas horas.

También jugará a favor de Barcelona la posibilidad de contar con aeropuertos cercanos como Reus, Lleida o Girona.

El nuevo Camp Nou cumplirá de sobra los requisitos que pide UEFA: un estadio de categoría 4, césped natural y al menos 70.000 localidades.

Wembley aspira a la final de Champions 2029 / EFE

Faltan poco más de dos semanas para que la UEFA haga pública su decisión: el Camp Nou, según pudo saber SPORT, está mejor situado que Wembley.

No solo porque tendría una capacidad mucho mayor, sino porque según algunas fuentes, Wembley podría retirar incluso su candidatura.

El estadio londinense, además, será la sede no solo de la final de la Eurocopa 2028, sino también de las dos semifinales del torneo.

Las obras del Spotify Camp Nou siguen avanzando / FCB

30 años más tarde

En los últimos años, Wembley ha sido un escenario habitual de la final de Champions: en 2011, 2013 y 2024. Es, de hecho, el estadio en el que más finales se han jugado.

El Camp Nou, en cambio, solo ha acogido la final en dos ocasiones, con diez años de diferencia: en 1989 ganó el Milan y en 1999, con motivo del centenario del club, el United firmó una victoria agónica. Si se cumplen los pronósticos, el Camp Nou volvería a ser epicentro del fútbol europeo 30 años después.

La final de la Champions de la temporada 2028-29 está prevista para el sábado 2 de junio de 2029. La propia documentación de la UEFA empleada para abrir la licitación establece esa fecha, todavía sujeta a confirmación definitiva.

Madrid acogerá la final de 2027 en el Metropolitano, mientras que para 2028 Múnich es la única candidatura declarada para la Champions.

Las obras en el Camp Nou

Si finalmente la UEFA otorga a Barcelona la final de 2029, lo hará a un estadio aún en obras. Pero aun planteando el escenario más pesimista, el estadio estará perfectamente finalizado para junio de 2029.

De hecho, cuando Barcelona anunció inicialmente su candidatura dejó expresamente indicado que estaba condicionada a la correspondiente homologación y aprobación del estadio por parte de UEFA.

Así es por dentro el nuevo vestuario del Barça en el Spotify Camp Nou / FCB

El calendario

Así las cosas, el club blaugrana maneja un calendario de obras en su estadio que contempla volver a 'exiliarse' en Montjuïc en el arranque de la próxima temporada, la 2027-28:

Agosto de 2026: aforo alrededor de 62.600 espectadores. Primera y segunda gradería operativas. La estructura de la tercera está muy avanzada, pero falta acondicionamiento, instalaciones, asientos, servicios y autorizaciones.

Otoño-invierno 2026: debía abrir primero Tercera Lateral. El calendario inicial hablaba de septiembre/octubre y de alcanzar unas 70.000-72.000 localidades, pero ese plazo se ha retrasado. La referencia más prudente es ahora finales de 2026 o comienzos de 2027.

Finales de 2026 / primeros meses de 2027: apertura progresiva de Tribuna de la tercera gradería y zonas VIP. Los planes anteriores situaban entonces el aforo alrededor de los 80.000-85.000 espectadores, pero esas fechas también están sujetas a las licencias.

Así es por dentro el nuevo vestuario del Barça en el Spotify Camp Nou / FC BARCELONA/Eric Alonso

Primavera de 2027: el objetivo es ir incorporando los sectores de los Goles y terminar la tercera gradería. El plan del Barça es acabar la temporada 2026/27 con más de 100.000 espectadores disponibles, acercándose ya a los 104.600 definitivos.

Junio/julio de 2027: comienza el momento crítico de la cubierta. El Barça calcula unos cuatro meses de trabajos sin público. La planificación oficial trasladada por el club sitúa esa operación en el verano de 2027.

Inicio de la temporada 2027/28: el Barça probablemente tendrá que abandonar temporalmente el Camp Nou. Montjuïc vuelve a ser una opción muy seria durante los meses necesarios para montar y tensar la cubierta. Laporta incluso ha admitido públicamente esta posibilidad.

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Finales de 2027 / 2028: regreso al Camp Nou ya cubierto y remate de todos los trabajos. Aquí es donde hay que ser prudentes: no existe actualmente una fecha definitiva fiable de final de obra. Laporta ha hablado de principios de 2028, mientras que estimaciones atribuidas a Limak sitúan la conclusión total incluso en finales de 2028.

Fuente: Sport