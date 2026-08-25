Xavi inicia su era como seleccionador de los Países Bajos tras la negativa de Guardiola: "Estoy orgulloso de pasar del azulgrana al 'oranje', los colores del fútbol de Cruyff"

Xavi Hernández (Terrassa, 46 años) está viviendo los tres días más agitados, sin duda, de su exitosa carrera deportiva. La leyenda culé, el ganador de La Liga 2022-23 en el banquillo del Barça, ha aceptado un reto, que considera “un enorme honor”, como es ser seleccionador de Países Bajos, la cuna, la marmita, donde él lo aprendió todo.

Este martes, en las nuevas instalaciones que la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) tiene en la localidad de Zeist, en el centro del país de los tulipanes, el ‘máquina’, como le siguen llamando sus íntimos amigos, ha tomado posesión de su cargo, rodeado de la élite del fútbol ‘oranje’ .

Xavi lleva ya tres días en Zeist y no ha parado un solo minuto de protagonizar reuniones de trabajo, planificando el presente y el futuro. Incluso en las tres comidas y cenas que ha tenido con los ejecutivos y técnicos de la KNVB solo se ha hablado de trabajo, de fútbol. Los primeros partidos están doblando la esquina de agosto: 24 de septiembre, frente a Alemania y 27 de septiembre, ante Serbia. No hay demasiado tiempo que perder.

Xavi Hernández, en su presentación como seleccionador de los Países Bajos. / KOEN VAN WEEL / EFE

A las reuniones para alcanzar un acuerdo con los ejecutivos de la KNVB (“fue demasiado fácil y agradable todo, la verdad, las dos partes teníamos muchas ganas de ponernos a trabajar cuanto antes”), han seguido encuentros con el exgoleador Ruud Van Nistelrooy, Adil Ramzi y Patrick Lodewijks, entrenador de porteros de la selección ‘oranje’. A todas ellas ha acudido, también, la guardia pretoriana de Xavi, su hermano Òscar, que seguirá siendo su mano derecha, Sergio Alegre e Iván Torres, preparación de rendimiento. “Creo que hemos logrado el grupo perfecto, los mejores míos y los mejores de ellos”.

“Vuelvo a la universidad del fútbol en la que he aprendido todo lo que sé y he puesto en práctica como futbolista y como entrenador. Y, por tanto, para mí es todo un honor que los Países Bajos me pidan que les eche una mano para volver a ser lo que fueron a nivel futbolístico". Xavi Hernández — Nuevo seleccionador de fútbol de los Países Bajos

-Pero, dígame, por favor, ¿cómo empezó todo?

-Pues todo empezó de la forma más natural del mundo. Nigel De Jong (exinternacional holandés y actual Director de Fútbol de Élite de la Federación Neerlandesa de Fútbol) quiso conocerme, hicimos tres reuniones la mar de interesantes y, sobre todo, muy amenas, siempre alrededor del fútbol, del fútbol nuestro, claro. Y, en cada una de ellas se fue añadiendo gente, como Marianne (Van Leeuwen, CEO de la Federación) y, en la última, estuvo también Clarence Seedorf, que es asesor de la federación. Todo perfecto desde el minuto uno.

Xavi, que reconoce estar viviendo uno días de enorme tensión, más que presión o estrés, se siente la persona más feliz del mundo. “La verdad, todo está siendo maravilloso porque, tal y como nos ha ido la vida y el fútbol a todos nosotros, desde el minuto nos pusimos de acuerdo al hablar el mismo idioma futbolístico, que no es otro que el que nos enseñó Johan Cruyff, claro”.

Al prodigioso centrocampista de Terrassa lo que más le atrajo de la oferta ‘oranje’ era seguir con la misma idea futbolística de siempre, buscando ser dueños del balón, siendo tremendamente ofensivos y priorizando, tal vez, el buen juego al resultadismo. “Ellos, y así me lo han comentado en todas las reuniones, lo que quieren es recuperar la filosofía que es nuestra, del Barça y, digo nuestra porque tengo la sensación de que nosotros hemos sido quienes mejor y más la hemos cuidado y evolucionado. Aunque, en realidad, todos sabemos que es suya”.

Xavi Hernández, en su presentación como seleccionador de los Países Bajos. / KOEN VAN WEEL / EFE

Ni que decir tiene que, no solo por la pulcritud y hermosura que fue la presentación, sino por los medios y la manera de planificar y preparar a la selección, Xavi tiene la impresión de que ha caído de pie en la KNVB y que le irá de cine. Lo piensa a pies juntillas.

“La sensación que tengo es que vuelvo a la universidad del fútbol en la que he aprendido todo lo que sé y he puesto en práctica como futbolista y como entrenador. Y, por tanto, para mí es todo un honor que los Países Bajos me pidan que les eche una mano para volver a ser lo que fueron a nivel futbolístico. Paso del color azulgrana al ‘oranje’, que son los mismos colores ¿a qué sí? Los colores de Johan Cruyff, el que nos enseñó a jugar". Pues sí, idénticos colores, distintos futbolistas.

Xavi Hernández seguirá viviendo en Matadepera, compartiendo la educación de sus dos hijos, Asia (10 años) y Dan (8), ya que cuenta con la ventaja de que la mayoría de internacionales de los Países Bajos están desperdigados por Europa, especialmente en Inglaterra.

Ni que decir tiene que Xavi sabe que ha sido elegido por eso, porque la selección ‘oranje’ quiere jugar como el Barça o, perdón, quiere volver a jugar como jugaba la mejor selección neerlandesa, tres veces subcampeona del mundo, aquellos futbolistas de leyenda como Krol, Neeskens, Rep, Rensenbrink, Cruyff o Van de Kerkhof.

"Mi estilo de juego”, me sigue explicando Xavi desde la misma sala donde se ha celebrado la presentación en Zeist, “va asociado y familiarizado con Cruyff, Van Gaal, Rijkaard, también con Koeman. Nosotros somos hijos de la escuela holandesa y que, ahora, vengan los Países Bajos y te llamen para dirigir su selección no puede ser más gratificante y placentero. Es, sin duda, un reto enorme, grandioso, pero también muy hermoso”.

Xavi y su esposa Núria Cunillera, licenciada en Periodismo y Relaciones Públicas por la Universidad de Vic, seguirán viviendo en su casa de Matadepera, pues consideran que la educación y formación de sus hijos, Asia, de 10 años, y Dan, de 8, es primordial. “Además”, explica Xavi, “casi todos los internacionales, los futbolistas importantes de la selección juegan fuera de Países Bajos y, por tanto, iré a verlos allí donde juegan”.

Después de que el Director Deportivo de los Países Bajos reconociera que los primeros candidatos fueron Pep Guardiola y Arnè Slot, que declinaron la oferta, Xavi comentó que "estar en el podio de los preferidos por la selección 'oranje', no está nada, nada, mal".

En efecto, Xavi recuerda que “la mayoría están en la Premier, alguno en España, como Frenkie (De Jong), que me tiene seriamente preocupado, ojalá se recupere pronto, Dumfries ahora en el Real Madrid, varios en Arabia Saudí. Pero, sí, la mayoría están en la Premier así que me tocará viajar mucho, pero estoy encantado, contentísimo de este nuevo reto”.

En el acto de presentación del nuevo seleccionador 'oranje', Nigel de Jong reconoció que el primero de su lista había sido Pep Guardiola "pero, como todo el mundo sabe, me dijo que quería tomarse un año sabático". El segundo, contó, era el neerlandés Arné Slot, descartado recientemente en el Liverpool, "que prefirió seguir en el club" y, finalmente, contactaron con Xavi, que reconoció que "hombre, estar en el podio, ser el tercero, no está nada mal, me siento muy contento, insisto, muy contento y orgulloso de haber sido escogido por Países Bajos".

Noticias relacionadas

Alguien le preguntó a Xavi cómo se pronunciaba su nombre en holandés, "pues aquí todo el mundo dice Savi". "Se pronuncia", dijo el nuevo técnico 'oranje', "como chocolate, es decir, eso Xavi". Y otra cuestión curiosa fue cuando le preguntaron qué había aprendido de su paso por el banquillo del Barça. "¿Qué he aprendido?, todo lo bueno y lo malo del fútbol. Ha sido un auténtico Master del fútbol, sí".