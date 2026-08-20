Diomande, el fichaje más caro de la historia del Madrid: "Estoy preparado para 'morir' por Mourinho"

El atacante marfileño del Real Madrid Yan Diomande aseguró este jueves que se siente preparado para "morir" por Jose Mourinho, entrenador del equipo, tras cumplir su "sueño" de fichar por el club blanco y dejó claro que uno de sus objetivos es "convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo".

En una entrevista concedida a Sporty TV, el futbolista cuenta cómo se produjo su fichaje por el Real Madrid, desvela cómo fue la llamada del entrenador portugués José Mourinho y explica los consejos que recibió de su compatriota Didier Drogba tras conocer su llegada al conjunto blanco.

Según confesó, Drogba, uno de sus ídolos con quien tuvo la oportunidad de hablar hace pocos días y que forjó una estrecha relación con Mourinho durante su etapa como delantero del Chelsea, le empujó a "trabajar duro" para convertirse en una leyenda del deporte.

"Mourinho es mi padre, ten cuidado", bromeó el exdelantero marfileño con su joven compatriota, antes de aclarar que con Mourinho "tienes que trabajar duro, pero es un buen chico".

Ambos coincidieron en que si juegas para Mourinho, por su carácter y su brillante trayectoria como entrenador, "quieres morir" por Mourinho. "Todo el mundo quiere morir por él y yo estoy preparado para morir por él", destacó el nuevo atacante merengue.

El marfileño, cuyo fichaje se hizo oficial el pasado 6 de agosto, se mostró "feliz y orgulloso" de hacer realidad su "sueño" de formar parte de la primera plantilla del Real Madrid.

Tras pasar por las filas del Leganés, en el que debutó como profesional precisamente contra el equipo blanco, y marcharse durante una temporada a Alemania para enrolarse en las filas del RB Leipzig, fichar por el Real Madrid ha sido para él como "cerrar un círculo".

"Es cosa de Dios"

"Creo que es cosa de Dios. Soy africano, creo mucho en Dios y solo quiero disfrutar de jugar al fútbol", dijo antes de referirse a su compañero Kylian Mbappé, con quien intercambió la camiseta en el partido de su debut.

"Es una locura, cambié la camiseta con él y ahora compartimos vestuario y nos reímos juntos", recordó entre risas.

Para Diomande, poder compartir vestuario y jugar con grandes futbolistas como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior o Jude Bellingham supone una gran oportunidad para mejorar, motivarse y seguir trabajando para convertirse una estrella del deporte.

"Quiero ser uno de los mejores jugadores del mundo, esa fue mi idea desde el principio. Nunca la cambié y continúo trabajando y persiguiendo mi sueño cada día", afirmó.

El africano relató que recibir la noticia del interés del Real Madrid por su incorporación fue algo "increíble". "No podía dormir", desveló.

La llamada de Juni Calafat

Primero recibió la llamada de Juni Calafat, jefe de captación del club blanco, y luego la de José Mourinho, con quien se comprometió verbalmente ya que, reconoció, "cuando el Madrid te llama no vas a decir que no".

"Si me quieres, allí estaré", le dijo Diomande al ténico luso, de quien considera que puede aprender mucho porque tiene mucha personalidad. "Eso es bueno para nosotros. Cuando uno es joven a veces pierde el foco y creo que es el entrenador correcto para mí", señaló.

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Además, recordó sus orígenes y tuvo palabras para el Leganés, equipo que "nunca" olvidará porque "fue el único" que le ofreció "una oportunidad" de mostrar su calidad "antes que cualquier otro", por lo que se mostró "agradecido de haber formado parte del club".

Fuente: El Periódico