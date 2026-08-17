Yael Trepy, jugador del Cagliari, en estado grave tras casi ahogarse en una piscina

El atacante del Cagliari, Yael Trepy, estuvo a punto de ahogarse el pasado domingo 16 de agosto sobre las 18:00 horas. El incidente ocurrió en una villa de la Costa Smeralda en Cerdeña, donde el futbolista pasaba sus días de descanso tras el debut del equipo en la Copa Italia.

Según las informaciones aportadas por el medio de comunicación The Sun, el delantero no sabe nadar muy bien y accidentalmente terminó en la zona más profunda de la piscina. Con tan mala suerte que acabó perdiendo el conocimiento dentro del agua, presuntamente debido a este cambio de profundidad.

Nada más sacarlo del agua, intervinieron los servicios de emergencia, que lo intubaron. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde permanece en el área de reanimación y cuidados intensivos.

"Fue sacado del agua, pero la gravedad de la situación hizo necesario el intervención del helicópero. El delantero está intubado", reveló el medio La Stampa.

Tras realizarle un TAC, se pudieron observar grandes cantidades de agua en los pulmones, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Por este motivo, los médicos lo mantienen en coma inducido, con el objetivo de evitar mayores daños y proteger su organismo durante el tratamiento.

El futbolista tiene tan solo 20 años

El futbolista francés, que se encuentra bajo vigilancia constante, nació el 20 de mayo de 2006 cerca de París y tiene tan solo 20 años. En cuanto a su trayectoria futbolística, llegó a la cantera del Cagliari en 2022, procedente de equipos juveniles franceses.

Comenzó su formación en el US Créteil-Lusitanos, de su país natal, antes de ser reclutado para la academia juvenil del Cagliari en 2022.

Es un delantero alto que puede jugar como punta, segunda punta o extremo. Debutó en la Serie A a principios de este año con el Cagliari, cuando entró en los últimos minutos del encuentro contra la Cremonese y marcó casi de inmediato el gol del empate (2-2).

Con contrato hasta 2030

Justo el viernes anterior al accidente fue titular en la Copa Italia y disputó gran parte del encuentro, en el que el Cagliari logró una victoria por 1-0 ante el Arezzo. El futbolista había extendido recientemente su vinculación con el equipo italiano hasta 2030.

El Cagliari emitió un comunicado confirmando que Trepy se encuentra en terapia intensiva en el hospital de Sassari. El club explicó que mantiene contacto permanente con los médicos y con la familia, sigue de cerca la evolución de su estado de salud y pide el máximo respeto a su privacidad.

Aunque no hay actualizaciones médicas oficiales más detalladas, las noticias publicadas por los medios italianos han hecho saltar las alarmas, ya que coinciden en señalar que su estado es grave y continúa en coma bajo monitorización médica.

Noticias relacionadas

El equipo debía retomar los entrenamientos para preparar el inicio de la Serie A, en el que se enfrentará al Parma.

Fuente: Sport