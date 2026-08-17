Dépor y Elche firman tablas con golazos de Aubameyang y Aguado

Un golazo de cabeza de Marc Aguado en el minuto 76 aguó el regreso a Primera División del Deportivo, que se había adelantado en la primera parte con una genialidad de Aubameyang y había contenido hasta ese momento el ataque del equipo alicantino apoyándose en las paradas de Leo Román.

El guion del partido fue el esperado, con el Elche teniendo mucho más balón que su rival, que fue un calco del equipo de la pasada temporada pese a la titularidad de cinco de sus caras nuevas -solo el lateral izquierdo Angeliño arrancó en el banquillo-.

El Dépor se siente cómodo defendiendo, esperando su oportunidad. Así cimentó el éxito del ascenso y así golpeó al Elche tras una genialidad del veterano Pierre-Emerick Aubameyang, quien celebró su primer gol en Riazor tras exhibir su enorme calidad, primero con un espectacular control con la derecha y después con una mejor finalización con la pierna izquierda.

Antes del gol del delantero gabonés, en el minuto 21, el otro gran fichaje del Dépor para su regreso a Primera, el portero Leo Román, evitó el 0-1 de Aly Houary, que se encontró con un balón muerto dentro del área pequeña deportivista, pero estrelló su remate contra el cuerpo del guardameta balear.

El internacional español, al que el conjunto coruñés pescó en el descendido Mallorca tras abonar los nueve millones de euros de su cláusula de rescisión, también resultó decisivo en el arranque del segundo tiempo. Primero privó del gol a Fer Niño y después a Gonzalo Villar, con una sensacional parada con la mano izquierda.

Al Dépor ya le costaba salir de su campo, así que Antonio Hidalgo refrescó su once con la entrada de Diego Villares y Zakaria Eddahchouri. Martín Anselmi también movió ficha con Cepeda, Morente y Umaru porque su equipo necesitaba tener más presencia en el área gallega.

La imagen del Elche no fue mala en Riazor, pero el duelo evidenció que el técnico argentino todavía tiene mucho trabajo por delante. Su equipo fue fiel al estilo del sustituto de Eder Sarabia, pero cometió algunos errores groseros, de los que cuestan puntos en la máxima categoría.

El primero lo cometió, en el minuto 16, Matías Dituro al querer iniciar la jugada, pero el guardameta argentino estuvo rápido para enmendar su fallo tras el disparo lejano de Nsongo Bil. No sucedió lo mismo en el desajuste defensivo entre Buba Sangaré y Affengruber, ya que el veterano Aubameyang tiene el gol entre ceja y ceja.

El exdelantero del Olympique de Marsella se posicionó entre los dos defensores del Elche, bajó sutilmente el gran pase en largo del italiano Amatucci y con la izquierda, con un potente disparo cruzado, superó a Dituro para incendiar Riazor, completamente en silencio hasta ese momento por la protesta de los aficionados contra los dirigentes del club.

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El Elche mereció el empate en la segunda mitad y lo encontró en un centro que cabeceó sensacionalmente Marc Aguado en el minuto 76. El duelo se abrió, el Dépor se animó, pero el Elche aguantó el empuje blanquiazul para arrancar la ‘era Anselmi’ con un valioso punto en Riazor.