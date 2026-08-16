NATACIÓN
España prolonga la fiesta de los relevos en el Europeo
El equipo femenino y masculino del 4x100 estilos consiguió billete para las finales del Europeo
EFE
La natación española prolongó la auténtica fiesta que está viviendo de las pruebas de relevos en estos Europeos de París, tras lograr este domingo la clasificación tanto para la final femenina como para la masculina del 4x100 estilos.
Billete que en el caso del cuarteto femenino, Irene Ciércoles, Alba Vázquez, Laura Cabanes y María Daza, vino acompañado de un nuevo récord de España, tras nadar en las preliminares en un tiempo de 4:01.32 minutos
Un segundo menos que la anterior plusmarca nacional vigente con un crono de 4:02.38 desde los Europeos disputados en 2021 en Budapest, en los que España no pudo acceder a la final.
Todo lo contrario de lo que ocurrió este domingo en la capital francesa en el que el equipo español arrebató a Polonia por 78 centésimas el último billete en juego para la lucha por las medallas.
Menos agónica fue la clasificación del cuarteto masculino, que accedió a la final con la sexta mejor marca de todos los participantes tras nadar en la series matinales en un tiempo de 3:32.98 minutos.
Un registro insuficiente para que Iván Martínez Sota, Nil Cadevall, Isak Fernández y Luca Hoek pudieran mejorar el récord de España vigente desde los Mundiales de Roma 2009 con un registro de 3:32.11.
Garach y Otero, eliminados en las series del 400 libre
Una final a la que no pudieron acceder ni Carlos Garach ni Paula Otero que cayeron eliminados en las series de los 400 libre.
De nada le valió a Garach rebajar con claridad su hasta ahora mejor registro de la temporada, ya que los 3:47.96 minutos que firmó el granadino fueron insuficientes para el pasaporte para la final de la que el andaluz se quedó a 1.63 segundos.
Más lejos del corte, a casi cinco segundos, se quedó Paula Otero que concluyó las series en decimoquinta posición con un tiempo de 4:17.03 minutos.
Fuente: Sport
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