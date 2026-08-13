Attaoui se cuelga un bronce con gran suspense en 800

La delegación española logró su segunda medalla en los Campeonatos de Europa de Atletismo que concluirán este domingo en Birmingham con el bronce de Mohamed Attaoui una final de 800 metros en la que David Barroso fue cuarto. De esta forma, une su logro al bronce de Marta García en 5.000 metros, con la coincidencia (o no) de que ambos se entrenan en el E On Athletics a las órdenes de Thomas Dreissgacker.

Era una carrera muy abierta que quedó marcada por la ausencia del británico Max Burgin. La primera vuelta se cubrió a un ritmo medio-lento con 53.39, lo que aventuraba que las hostilidades empezarían de inmediato. 'Moha' no salió atrás como de costumbre, sino que tiró en una clara muestra de esa disconformidad con lo que le piden sus preparadores.

El irlandés Mark English fue el más fuerte con 1:45.26, el croata Marino Bloudek se colgó una plata de mucho mérito y Attaoui bajó un escalón para con el bronce (1:45.71), superando por tan solo cuatro centésimas a David Barroso. "No estoy satisfecho. Mi temporada no estaba siendo muy buena y estoy contento con lo que he hecho aquí", destacó el tercer clasificado.

"Quería algo más. La táctica hoy no me ha ayudado mucho, pero es un bronce que habría firmado hace un mes y medio. Gracias a mi familia y a mis entrenadores, que me han ayudado a seguir con la temporada. ¡Te quiero, mamá", comentó muy emocionado el cántabro de adopción.

"Me voy un poquito con la espinita ahí clavada, porque la he visto tan cerca que pensaba que la podía conseguir. Bueno, 'Moha' tercero y yo cuarto, que está muy bien. 'Moha' ya me había comentado que iba a cambiar un poco la táctica. Yo he hecho lo que tenía pensado y me he quedado muy cerca de las medallas", explicó el segedano Barroso.

No tuvo opciones Marta Serrano en la final de 3.000 metros obstáculos, ya que se quedó enseguida cuando se marchó un grupo con ocho atletas para acabar undécima con 9:44.92. Por delante, la alemana Gesa Felicitas Krause logró su tercer título tras los de 2016 y 2018, y después de ser madre en abril de 2023. Ahora buscará el año que viene en Pekín mejorar sus bronces mundiales en 2015 y en 2019.

Gesa Felicitas Krause, una atleta extraordinaria. / EFE

Krause cambió en el último 200 y se impuso con 9:12.69, seguida por la francesa Alice Finot (9:14.24), quien no pudo hacer valer su espectacular récord europeo del año pasado y cedió un escalón con respecto a su oro en Roma'24. Cerró el podio la germana Olivia Gürth (9:15.33) y su compatriota Lea Meyer fue cuarta con 9:17.07 tras una espectacular caída en el paso de la última ría.

Pese a una 'clavada' increíble con caída final en el 1.500 (penúltimo con 4:38.36), el alemán Leo Neugebauer refrendó su oro mundialista en Tokio'25 con el título continental en heptatlón (8.611 puntos), pese a que su compatriota Nicklas Kaul acabó en 4:20.70 y se quedó en 8.573. El podio lo completó el noruego Sander Skotheim bajó un escalón tras su plata en Roma y tuvo que conformarse con el bronce (8.433).

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Leo Neugebauer se llevó el título en decatlón. / EFE

Por último, en las semifinales de 200 se paseó el británico Zharnel Hughes (20.05) y parece superior en su objetivo de recuperar el título que logró en 2022 (no participó en Roma). También brillaron el defensor del título, el suizo Mumenthaler (20.09), el italiano Desalu (20.08) y el alemán Ansah (20.05), bronce en 100 e investigado por un control que no pasó. Podría ser sancionado y perder su medalla. Tocará esperar.

Fuente: Sport