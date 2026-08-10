El Rayo no deja Madrid: jugará contra el Alavés en Butarque en la segunda jornada de LaLiga

El Rayo Vallecano no tendrá que salir finalmente de la Comunidad de Madrid para disputar su primer partido como local de la temporada, ya que el encuentro frente al Alavés del próximo 20 de agosto se celebrará en Butarque después de que el club vallecano y el Leganés hayan alcanzado un acuerdo con la mediación del Gobierno regional, dejando de esta forma aparcada la alternativa de El Plantío de Burgos.

La solución supone un cambio respecto al escenario que había manejado el Rayo durante los últimos días, cuando, ante la imposibilidad de garantizar la utilización del Estadio de Vallecas, había elegido el campo del Burgos como instalación alternativa después de que las condiciones planteadas inicialmente por el Leganés dificultaran un acuerdo para utilizar Butarque.

Las nuevas gestiones entre las partes han permitido desbloquear la situación y el Leganés ha terminado flexibilizando sus condiciones, mientras que la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, ha intervenido para favorecer que el equipo permanezca en la región e incluso había mostrado su disposición a colaborar económicamente para evitar que los seguidores tuvieran que desplazarse hasta Burgos.

La elección de Butarque resuelve además uno de los principales motivos de malestar entre la afición rayista, que había recibido con fuertes críticas la posibilidad de disputar como local sus partidos en El Plantío, situado a más de 200 kilómetros de la capital y con los consiguientes problemas de desplazamiento para miles de abonados acostumbrados a acudir a Vallecas. Representantes de las peñas llegaron incluso a advertir de un posible boicot si el partido terminaba jugándose en Burgos, además de anunciar protestas contra la directiva por la situación generada alrededor del estadio.

Vista de las pintadas en contra del presidente, Martín Presa, en el exterior del estadio de Vallecas. / EFE/ Mariscal

Butarque, una solución de momento provisional

El traslado a Leganés afecta por ahora únicamente al encuentro frente al Alavés, ya que todavía no está decidido dónde disputará el Rayo su siguiente compromiso como local, previsto para el 5 de septiembre frente al Racing de Santander, aunque desde la entidad franjirroja mantienen la intención de regresar al Estadio de Vallecas tan pronto como las condiciones de la instalación permitan recuperar la actividad.

El equipo vallecano se encuentra sin poder utilizar actualmente su estadio después de que la Comunidad de Madrid retirara la concesión del recinto para acometer trabajos relacionados con las deficiencias de seguridad detectadas en la instalación, una situación que ha obligado al club a buscar alternativas para el comienzo del campeonato y que ha abierto un nuevo frente de tensión entre la entidad, el Gobierno regional y una afición que reclama poder seguir viendo a su equipo lo más cerca posible de Vallecas.

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Butarque ya acogió la pasada temporada un encuentro del Rayo como local frente al Atlético de Madrid, por lo que el estadio del Leganés vuelve a convertirse ahora en la solución de emergencia para evitar un desplazamiento mucho más incómodo hasta Burgos mientras continúa pendiente el futuro inmediato del Estadio de Vallecas.

Fuente: El Periódico de España