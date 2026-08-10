Eusebio Cáceres y Jaime Guerra 'asustan' en longitud y Attaoui brilla en 800

El Campeonato de Europa de Atletismo ha comenzado este lunes en el Alexander Stadium de Birmingham con buenas sensaciones para un atletismo español que buscará esta noche su primera medalla en la final directa del 4x400 mixto.

Las mejores noticias llegaron en longitud, ya que Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay pasaron a la final del martes en una matinal en la que se lesionó el astro italiano Mattia Furlani y brillaron su joven compatriota Francesco Ettore Inzoli con 8,34 ventosos (hermano del oro mundial sub'20 Daniele), el 'rey' griego Tentoglou (8,26) y el serbio Boskovic con 8,33 ventosos.

Eusebio Cáceres ya estremeció los Nacionales bajo techo con 8,19 y este lunes saltó 8,24 ventosos (+3,1 m/s) para pasar con el cuarto mejor salto de la mañana. "No me ha dolido nada y estoy muy bien. La final es otra cosa, ya verás cómo saltan todos mucho más. Vamos a ver, porque no he tenido la sensación de hacer un salto muy bueno", destacó a Teledeporte en de Onil.

Jaime Guerra, a la final con autoridad / RFEA - SPORTMEDIA

Con un vendaje en uno de sus gemelos, el catalán Jaime Guerra saltó 8,12 en su segundo intento (2,7 m/s) y buscará dar otro paso adelante en la final. Por su parte, el hispanocubano Lester Lescay pasó con el mejor salto válido de los españoles (8,03, +0,9 m/s) y luchará por emular al menos el bronce que logró el año pasado en Apeldoorn en los Europeos bajo techo.

De los tres representantes en el 800 masculino ya tan solo queda uno tras unas series muy complicadas. Mohamed Attaoui mostró una imagen excelente tras la última polémica con sus entrenadores por la táctica, David Barroso se clasificó por tiempos y cayó eliminado el exazulgrana Pablo Sánchez-Valladares.

'Moha' hizo una mezla entre su habitual táctica y la que él prefiere, sin ceder tanto terreno en la primera vuelta. El cántabro de adopción cambió en la última contrarrecta y controló para acabar segundo con 1:45.26 por detrás del galo Yanis Meziane (1:45.10). "Me he visto fuerte y al final he tratado de gastar lo menos posibles", dijo en declaraciones a Teledeporte.

Mohamed Attaoui, a semifinales con el freno de mano puesto / EFE

No estuvo cómodo David Barroso en una mañana ventosa. El zafrense recibió un toque en la última vuelta y supo sufrir en la recta para acabar cuarto con 1:45.90 y pasar a 'semis' con el tecero de los cuatro tiempos repescados. "Me han fallado las piernas en la recta, que es uno de mis puntos fuertes", comentó con dudas el reciente campeón de España.

Por contra, a Pablo Sánchez-Valladares no le bastó con su quinta plaza en la primera serie con 1:47.96. Lo mismo le sucedió a en peso a una María Belén Toimil que sigue lejos de sus mejores prestaciones. La gallegada llegaba con 17,80 este año, se pasó con 17,62 y ella se quedó fuera por dos puestos con 16,72 en una temporada muy complicada y con muchos cambios.

No falló en las series de 100 lisos Maribel Pérez, quien ha superado ya los problemas físicos de años temporadas. La andaluza, segunda española más rápida de siempre con 11.07, fue tercera en la primera serie con 11.11 ventosos (+3,2 m/s) y cuarta del global (pasaban 12). "Ha ido muy bien. A ver si me sale en semifinales la marca que estoy buscando todo el año", explicó.

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Maribel Pérez, muy feliz tras un gran 'estreno' / RFEA - SPORTMEDIA

Por último, el debutante Ángel González se hundió en la recta en la ronda previa de 400 lisos para acabar penúltimo en su serie con unos tristes 46.53 y decimonoveno de un total de 24 (pasaban 12). "Ellos tenían un cambio más", indicó el madrileño. A la espera de que se anuncie el equipo para la final nocturna del 4x400 mixto, se postuló para ayudar si así lo deciden los técnicos.

Fuente: Sport