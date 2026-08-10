Araujo ya viste de rojo con el Liverpool tras dejar el Barça

"El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027. ¡Mucha suerte, Ronald!". Así de escueto ha sido el comunicado por el que el Barça convertía en oficial el trasvase del defensa uruguayo al club inglés. Tampoco era necesario mucho más desde que la operación trascendió el viernes por la noche y Araujo voló hacia Inglaterra el sábado.

El trámite de la nota, breve para tratarse de uno de los capitanes y de un jugador que ha estado ocho años en Barcelona, completaba la operación después de que el jugador solucionara todos los trámites, con la obtención del permiso de trabajo en Inglaterra y el transfer internacional tramitado por el Barça. Entonces, el jugador ya puso fotografiarse con la camiseta roja. El acuerdo de cesión es por una temporada, aunque una cláusula brinda una opción de compra al Liverpool de 55 millones de euros.

“Estoy emocionado de estar aquí, en este gran club con tanta historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros y con muchas ganas de empezar", aseguró Araujo a los medios del club. El futbolista entiende que ha tomado "la decisión ideal en esta etapa de mi carrera” y que aceptó la propuesta "muy rápido" cuando supo que el Liverpool quería contratarle.

Araujo exhibe su nueva camiseta con el 33. / LFC

El cuarto uruguayo

Araujo ha elegido el dorsal 33 para la nueva etapa que abre a los 27 años. El 4 que lucía en el Barça pertenece a Virgil van Dijk, el capitán. Es el cuarto futbolista uruguayo que se instala en Anfield, después de Luis Suárez, Sebastian Coates y Darwin Núñez. "De niño veía a Luis jugar todos esos partidos fantásticos con el Liverpool. Todos sabemos lo que logró, la historia que hizo en este club durante su etapa aquí", explicó. Darwin le dio la bienvenida a Liverpool, aunque el también delantero se marchó la pasada campaña.

La llegada de Araujo inyectará energía al Liverpool, que ha perdido los dos amistosos disputados. El último fue ante el Mónaco (2-3). Alisson Becker, Van Dijk y Cody Gakpo jugaban por primera vez tras participar en el Mundial, igual que el barcelonés Víctor Muñoz, que debutaba, y Watary Endo reaparecía de su lesión. Este lunes regresó a Melwood, donde se ubica el centro de entrenamiento, Alexis Mac Allister, finalista con Argentina en el Mundial.

Van Dijk compartió el centro de la defensa con el austriaco Ifeanyi Ndukwe, de 18 años. Joe Gomez (29) está lesionado y Giovanni Leoni (19) están lesionados y el francés Jérémy Jacquet (21) no está en perfectas condiciones físicas. El capitán tendrá en Araujo otro acompañante en el proyecto que se ha abierto en Anfield con Andoni Iraola.