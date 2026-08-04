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Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, tras sufrir un paro cardíaco a los 34 años: luto en los deportes de contacto

La UFC ha comunicado oficialmente el fallecimiento del peleador brasileño en una tragedia para el deporte

Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, a los 34 años

Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, a los 34 años / X

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Iker Lloveras

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto. La UFC ha comunicado esta madrugada el fallecimiento del peleador brasileño de la categoría de peso mosca Allan Nascimento, que sufrió un aparente ataque cardíaco mientras dormía.

Según las informaciones trascendidas y lo que confirma la UFC, el luchador de 34 años fue hallado inconsciente el pasado lunes, y pese a los esfuerzos del personal médico de reanimarle acabó perdiendo la vida.

"Esta mañana, lunes 3 de agosto, nuestro querido peleador de peso mosca, Allan Nascimento, fue hallado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que acudió al lugar, se confirmó su fallecimiento allí mismo.

Nuestras oraciones y más sinceras condolencias acompañan a la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en estos momentos increíblemente difíciles", reza el comunicado oficial de la UFC en Instagram.

Conocido como ‘Puro Osso’, Nascimento era uno de los especialistas en jiu-jitsu brasileño más respetados de su categoría. Cinturón negro y miembro del equipo Chute Boxe Diego Lima, compartía entrenamientos con figuras como Charles Oliveira, quien lo consideraba un hermano dentro y fuera del gimnasio.

El brasileño había iniciado su carrera profesional en 2011 y deja un récord de 22 victorias y siete derrotas. Dieciséis de sus triunfos llegaron por sumisión, una cifra que reflejaba su enorme peligro en el suelo, donde destacaba por su capacidad para encontrar estrangulaciones y llaves desde prácticamente cualquier posición.

Tras participar en el Dana White’s Contender Series en 2018, Nascimento debutó finalmente en la UFC en 2021. En la compañía consiguió cuatro victorias y sufrió dos derrotas, ambas por decisión dividida. Durante su etapa en el octágono superó a rivales como Jake Hadley, Carlos Hernandez, Jafel Filho y Cody Durden.

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Nascimento había competido por última vez el 20 de junio de 2026. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en las MMA brasileñas y en la UFC, donde era considerado un peleador técnico, experimentado y especialmente querido por sus compañeros. Descanse en paz, leyenda.

Fuente: Sport

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