Gonzalo se va del Madrid al Fulham de Arbeloa dejando un pastizal

El Real Madrid ha hecho oficial el traspaso de Gonzalo García al Fulham, poniendo fin a una etapa de once temporadas en el club blanco. El delantero, una de los últimos canteranos surgidos de La Fábrica, emprende así una nueva aventura en la Premier League bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, que recientemente asumió el banquillo del conjunto londinense.

Aunque el club no ha desvelado las cifras de la operación, durante las últimas semanas se ha venido informando de un acuerdo cercano a los 40 millones de euros por el 70% de los derechos del futbolista y 2 millones en variables. Además, el Real Madrid se habría reservado un derecho de tanteo pensando en el futuro. Su contrato con el Fulham se extenderá hasta 2031, con opción a que el club lo prórrogue un año más.

Álvaro Arbeloa nuevo entrenador del Fulham. / Fulham FC

Gonzalo llegó a Valdebebas en 2014, con apenas diez años, y completó toda su formación en las categorías inferiores madridistas hasta alcanzar el primer equipo. Su destino será el Fulham de Arbeloa, una circunstancia que facilitará su adaptación. El técnico español, que coincidió con el delantero durante su etapa en la cantera blanca y en el primer equipo, ha sido uno de los grandes valedores de su incorporación al proyecto del club inglés.

"Estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a la junta directiva y a Arbeloa la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy emocionado de empezar", ha afirmado el futbolista en declaraciones recogidas por la página web oficial del conjunto inglés.

El nuevo jugador del Fulham también dejó un mensaje de despedida al madridismo en sus redes sociales. "Doce años han pasado desde que el sueño de un niño pasó a no ser solo un sueño. Con la tranquilidad de haber dado siempre todo lo que tenía cada vez que vestí esta camiseta, me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que el Real Madrid siempre formará parte de quién soy", sentencia el atacante, que ha recibido mensajes de cariño de muchos de sus compañeros en el conjunto blanco.

Aunque parecía que La Fábrica podría abrirse paso en el primer equipo este curso con jugadores como Nico Paz o el propio Gonzalo, finalmente el conjunto blanco ha apostado por hacer caja con sus canteranos. De hecho, el delantero no será el único en poner rumbo al Fulham. Artbeloa también tiene en su lista de deseos a César Palacios, que llegaría a cambio de unos 10 millones de euros, y a Thiago Pitarch, aunque está operación es más complicada.

Comunicado del Real Madrid

.

Fuente: Sport