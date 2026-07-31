Tenis
Carlos Alcaraz se ejercita en El Palmar, un paso más para su vuelta a la competición oficial
El tenista murciano completa su primer entrenamiento en pistas exteriores, confirmando la recuperación total de su muñeca derecha.
Dioni García
El esperado regreso de Carlos Alcaraz al circuito ATP está ya a la vuelta de la esquina. Y un síntoma de ello es que este viernes, por primera vez, ha entrenado en las pistas de la Real Sociedad Club de Campo, en El Palmar. Hasta la fecha lo había hecho a cubierto en unas instalaciones privadas, pero ya ha dado un paso más.
Durante la sesión se ha visto al número 3 del mundo golpear con fuerza con su derecha, por lo que la muñeca que ha provocado que haya estado de baja desde el pasado mes de abril, cuando se retiró tras jugar el partido de primera ronda del Open de Barcelona, ya está totalmente recuperado.
Por ello, su regreso a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnatti, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto y donde defenderá título, está ya confirmado.
Fuente: La Opinión de Murcia
- Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
- Nueva ola de calor en Ibiza: estos serán los días y las zonas más castigadas
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- El cielo de Ibiza vuelve a llenarse de magia': llega la segunda edición del festival de globos aerostáticos
- Los amarristas de Talamanca denuncian también al pirata de Porroig: ahora ante la Guardia Civil de Ibiza
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Port Med gestionará el puerto de la Savina de Formentera durante los próximos 16 años
- Atención conductores: nuevo sentido de circulación en la calle Can Escandell de Ibiza