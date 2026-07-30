Campaña Verano 2026
Fútbol
La UEFA y sus federaciones pactan un boicot a la FIFA: no participarán en las competiciones si continúa con los planes de privatizar el Mundial
Rechazan la propuesta del máximo organismo del fútbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
La UEFA anunció que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA, tras la reunión mantenida este jueves para estudiar la propuesta del máximo organismo del fútbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo.
"La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", señaló el organismo en un comunicado.
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- Siguen las andanzas del pirata de Porroig: el Ayuntamiento de Ibiza le denuncia ante la Fiscalía
- Nueva ola de calor en Ibiza: estos serán los días y las zonas más castigadas
- Capturan una culebra de herradura enorme en una trampa de un puerto deportivo de Ibiza
- Ibiza intenta salvar la histórica chimenea de Ladrilleras Ibicencas, uno de los últimos símbolos industriales del siglo XX en la isla
- Eclipse solar en Ibiza: dónde conseguir gratis las gafas homologadas para verlo de forma segura
- Tres pequeños incendios de Ibiza entran en la declaración estatal de zonas afectadas por emergencias
- Cuenta atrás para saber quién tendrá en sus manos el futuro del puerto de la Savina, en Formentera