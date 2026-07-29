Real Madrid y Manchester City ya negocian el inminente traspaso de Rodri al Santiago Bernabéu

Real Madrid y Manchester City ya negocian para cerrar el traspaso del centrocampista español Rodrigo Hernández al conjunto blanco. Una operación que lleva meses planificada desde la dirección deportiva madridista con la aprobación del propio futbolista. Rodri, de 30 años, aún tenía un año más de contrato con los 'citizens', pero tras la salida de Pep Guardiola a final de temporada el madrileño ha decidido poner fin a su exitosa etapa en el City.

Un secreto a voces

El interés del Real Madrid viene de largo. EL PERIÓDICO ya informó el 24 de julio de 2025 de este movimiento: "Objetivo nº 1 del Real Madrid: Rodri, el futbolista del que Florentino se encaprichó por casualidad". Xabi Alonso había pedido la contratación de un mediocentro tras reforzar la defensa y la respuesta de Florentino Pérez fue categórico: "Será Rodri o Rodri". Pero el precio que ponía entonces el City a la salida de su futbolista era innegociable y el jugador además prefería esperar a la disputa del Mundial para tomar la decisión de marcharse de Manchester. Así que se emplazaron para seguir hablando y dejar todo atado este verano.

En marzo de 2026 este medio informaba que "Rodri sigue la hoja de ruta marcada por el Real Madrid para su fichaje" con unas declaraciones en las que apuntaba: "Me queda un año de contrato, habrá que sentarse a hablar y a dialogar". Palabras que fueron bien recibidas en las oficinas de Valdebebas, manteniendo el contacto con el jugador. Y al finalizar la temporada, el 1 de junio, el día del Media Day de la selección española en Las Rozas, el capitán español dejaba otra declaración que mantenía la puerta abierta al Real Madrid: "Ya se verá al final del Mundial". En ese momento el Real Madrid cerró el acuerdo con el futbolista, la parte más sencilla porque Rodri tenía claro que regresar a España era una prioridad y el Real Madrid era el sitio en el que ha querido jugar desde el momento en que surgió la posibilidad.

60 millones de traspasos

Y ahora se ha sentado a concretar el traspaso con un Manchester City que ya estaba avisado por el jugador de sus intenciones. La marcha de Guardiola fue el punto de inflexión para tomar la decisión y el club inglés ha entendido perfectamente la situación, hasta el punto de haber cerrado ya la contratación del hombre que le va a sustituir, el inglés Elliot Anderson, por el que pagarán 135 millones al Nottingham Forest. La negociación entre el Real Madrid y el City será rápida porque las posturas están muy cerca. Los ingleses piden 60 millones (45 fijos y 15 en variables), mientras la oferta de salida del Real Madrid es de 50 millones, por lo que el acuerdo es inminente.

Así se concretará una operación que lleva meses planificada y que solo se enturbió cuando el candidato a las elecciones del Real Madrid, Enrique Riquelme, contactó con el entorno del futbolista y lo utilizó como arma electoral en su intento de desbancar a Florentino Pérez de la presidencia. Algo que molestó al dirigente blanco, que ha olvidado este capítulo para cerrar la contratación del Balón de Oro del reciente Mundial.