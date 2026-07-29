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Mundial 2026
La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial
La Comisión Disciplinaria de la FIFA investiga a los jugadores argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes y al miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala y también al futbolista español Gavi
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EFE
Madrid
La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 contra España en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).
Según informó el organismo, basándose en el informe del instructor de ética designado, se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes y contra el miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala.
Asimismo, también sobre el futbolista español Gavi.
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