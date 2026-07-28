Lo que no se vio del Real Madrid - Leganés: el detalle de Mourinho con la prensa, Dumfries en el palco y el fallo de Camavinga

Bajo un fuerte calor, antes de cambiar Madrid por Austria, el Real Madrid 1.0 de la temporada 2026/2027 venció 4-1 al Leganés, su segundo sparring con goles de Valverde, Gonzalo, Mastantuono y otro en propia de Pulido. El segundo partido de entrenamiento abierto a la prensa, después del disputado frente al Alcorcón, fue una continuación del trabajo de un grupo al que se han reincorporado mundialistas como Valverde, titular, pero en el que todavía faltan jugadores importantes por entrar en dinámica.

Güler y Gonzalo, los mejores

Este martes era el día de Dumfries, quien pasó reconocimiento médico y estuvo presente en el estadio Alfredo Di Stéfano, escenario escogido para el duelo frente al equipo del sur de Madrid. Estuvo acompañado por Militao y Mendy, quienes presenciaron un rocambolesco pase de Camavinga que impacta en un compañero y que se ha viralizado en redes. Un jugador con cartel de transferible.

El segundo once alineado por Mourinho fue el siguiente: Lunin; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Güler, Ciria; y Gonzalo. El portugués mantiene el perfil bajo con el que aterrizó en Madrid hace algunas semanas. Tuvo un detalle con la prensa mientras sigue pendiente su presentación: "¿Queréis agua? Con este calor...".

Mourinho se mostró cercano en el entorno de un club que está viviendo la transformación más importante de los últimos años. Estuvo resguardado en el banquillo, junto a su staff, tomando notas sobre el desarrollo de un partido que manejó la "doble G" blanca, formada por Güler y Gonzalo.

Los focos también estuvieron puestos en jugadores cuyo futuro está por decidir, como Mastantuono, al que se le vieron gestos de desesperación durante los 45 minutos abiertos a la prensa. Lo intentó de todas las maneras, pero fue incapaz de librarse de los marcadores del Leganés.

Tampoco presentó un estado de forma óptimo Trent, quien competirá con Dumfries por un puesto en el lateral derecho. Por la banda del inglés llegó el gol del Leganés. Naím García dejó sentado a Alexander-Arnold antes de batir a Lunin y anotar el tanto que supuso el 2-1. Antes, el lateral había encontrado bien a Gonzalo para que el canterano batiese con calidad a Raúl Fernández. La cuenta de los blancos la inauguró Valverde en el minuto 21. El uruguayo vio puerta tras una buena pared con Güler.

Lupa sobre Mastantuono

Será el primer capitán del club esta temporada, en la que buscará pasar página con respecto a la anterior, marcada por los problemas con Xabi Alonso y el incidente con Tchouaméni al final del curso. Un enfrentamiento filtrado que terminó con una sanción histórica para ambos. Valverde recibió el abrazo de sus compañeros tras el tanto.

Poco después apareció Thiago Pitarch por la grada. El canterano, quien sufrió una lesión en la rodilla que le impedirá convencer a Mourinho durante la pretemporada, caminaba con dificultad. Para eso han servido las primeras semanas de trabajo. El más reforzado ha sido Gonzalo, quien, a pesar del interés del Fulham de Arbeloa, responde a un perfil de delantero puro que gusta al entrenador portugués.

Competirá por un lugar en la plantilla con Endrick, un jugador por el que el club realizó una inversión de 72 millones que, hasta el momento, no ha logrado hacer valer. En la segunda parte, Mastantuono, que apunta a ser la próxima salida, se desquitó con un tanto. El Real Madrid redondeó la goleada con un tanto en propia puerta de Pulido.

Mourinho se marchó satisfecho con la acumulación de minutos y la consolidación del 4-2-3-1 que ha cultivado durante toda su carrera. Un esquema que el club quiere llenar de nombres propios. Tras Diomande, la ofensiva se dirigirá hacia Rodri, aunque la operación avanzará a menor velocidad que las cerradas hasta ahora. El MVP del Mundial viene de infiltrarse en la espalda. Para culminar la revolución con un mediocampista y un central, primero tendrán que salir jugadores. La parte más difícil del mercado.

Fuente: Sport