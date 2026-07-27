ACTUALIDAD AZULGRANA
Ter Stegen, Araujo y De Jong, incluidos en la convocatoria de Flick para el 'stage' en Inglaterra
El Barça completará una estancia de una semana en St. George's Park, donde se medirá al Birmingham City y al Preston North
Max Pérez
Tras el partido de entrenamiento ante el CE Europa (4-1), la pretemporada 2026/27 del FC Barcelona seguirá en el Reino Unido, con un 'stage' de ocho días en St. George's Park, instalaciones de entrenamiento de la selección inglesa de fútbol. El conjunto liderado por Hansi Flick llegará hoy en la isla británica y volverá a Barcelona el próximo lunes 3 de agosto.
La convocatoria del club azulgrana para el 'stage' incluye varias sorpresas. Las dos novedades más destacadas son el capitán Marc-André ter Stegen, que su cesión al Ajax está llevando más tiempo de lo esperado, y Frenkie de Jong a pesar de su lesión de rodilla. El neerlandés y Ronald Araujo, también en la lista, son los primeros mundialistas en volver a trabajar con el equipo.
El reciente fichaje Karim Adeyemi forma igualmente parte de la lista de 30 futbolistas convocados. Se espera que este miércoles Raphinha se incorpore al 'stage', mientras que el resto de futbolistas que jugaron el Mundial se sumarán a la plantilla más adelante.
El Barça jugará ante el Birmingham City el viernes 31 de julio (20.45 horas) y también realizará un partido de entrenamiento con el Preston North End de la Championship inglesa el lunes 3 de agosto, antes de volver a casa.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza
- Alerta máxima por riesgo de incendio y se le ocurre hacer una barbacoa en una cala de Ibiza
- Alerta amarilla en Ibiza por fuertes lluvias, tormentas y posible granizo este domingo
- Un vehículo de alquiler se sale en una curva y acaba volcado entre la vegetación en Sant Antoni
- Ana López, secretaria de organización de CCOO en Ibiza: 'Hay trabajadores que están de baja y la empresa les pide que se vayan de la vivienda
- Ofensiva policial en Ibiza: 17 viviendas inspeccionadas, 22 denuncias de tráfico y un detenido por drogas