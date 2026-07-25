Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Automovilismo

Norris 'vuela' en Hungría y Alonso progresa

McLaren y Aston Martin, los dos equipos con más mejoras en Hungría, las están exprimiendo

Lando Norris, este sábado en el Hungaroring.

Lando Norris, este sábado en el Hungaroring. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

Lando Norris (McLaren) ha liderado la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Hungría 2026 y ha lanzado un serio aviso a Ferrari, que comandó la jornada del viernes con Leclerc y Hamilton y se postula como principal candidata a la pole de esta tarde en el Hungaroring.

McLaren, que tras Aston Martin es el segundo equipo que más mejoras incorpora este fin de semana, un total de cinco, ha dado un salto cualitativo que puede catapultar al vigente campeón Norris a la lucha en cabeza.

En el último ensayo antes del ‘fuego real’ de esta tarde en clasificación, Norris ha sido el único piloto en bajar de 1.18 (1.17.939), aunque con diferencias mínimas ante Hamilton y el líder del Mundial Kimi Antonelli, que se han quedado a poco más de una décima.

Aston Martin también ha confirmado su progreso con el nuevo coche que han puesto en pista en Hungría, un AMR26-B que introduce hasta 16 actualizaciones y supone el primer paso para encauzar el rumbo tras el desastroso arranque de temporada.

A la espera del motor Honda (que llegará tras el parón veraniego, en Zandvoort), el inicio es prometedor, como dijo el viernes Adrian Newey: Alonso ha concluido 17º, una posición que en clasificación tampoco le permitiría pasar de Q1, pero la distancia respecto al crono de Norris se ha reducido (2.4 segundos).

Noticias relacionadas y más

Su compañero Stroll ha acabado 18º a 2.9 segundos. Más lejos está Carlos Sainz, 20º a 3.4 segundos, después de perderse parte de la sesión mientras sus mecánicos trabajaban en el cambio de configuración del coche.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
  2. «Profundo pesar» en Portugal por la muerte de las dos médicas en Formentera
  3. Llama la atención
  4. Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas
  5. Un gran apagón deja sin luz viviendas y establecimientos del centro de Santa Eulària
  6. Consulta aquí el programa completo de las Festes de la Terra de Ibiza 2026
  7. Greenpeace predice que a la playa de Talamanca le quedan diez años de vida
  8. El Hippy Market Gorila de Cala de Bou, nuevo asentamiento de infraviviendas en Ibiza

Cambio de tiempo en Ibiza: calor extremo y fuertes rachas de viento sacuden Ibiza este fin de semana

Cambio de tiempo en Ibiza: calor extremo y fuertes rachas de viento sacuden Ibiza este fin de semana

Vivir bajo escolta: 35 años de la ley italiana que quebró la 'omertá', el silencio de la mafia

Vivir bajo escolta: 35 años de la ley italiana que quebró la 'omertá', el silencio de la mafia

Miseria en Ibiza: un paseo por las entrañas de la estructura desalojada de Cala de Bou

Miseria en Ibiza: un paseo por las entrañas de la estructura desalojada de Cala de Bou

De los gritos de '¡Viva España!' a coincidir con David Beckham y Michael Jordan en Ibiza

De los gritos de '¡Viva España!' a coincidir con David Beckham y Michael Jordan en Ibiza

Pablo Suárez y Rubén Martínez, cocineros: “Los gambones quedan más jugosos si se cocinan al horno con 50 ml de vino blanco, ajo y pimentón”

Pablo Suárez y Rubén Martínez, cocineros: “Los gambones quedan más jugosos si se cocinan al horno con 50 ml de vino blanco, ajo y pimentón”

El encuentro viral en Ibiza: una creadora de contenido comparte el video de su cruce con David Beckham y Michael Jordan

María Pérez bate el récord de España de 10.000 metros marcha

María Pérez bate el récord de España de 10.000 metros marcha

Cuba reconoce oficialmente su desastre demográfico en medio de nuevas presiones de EEUU y cortes de energía

Cuba reconoce oficialmente su desastre demográfico en medio de nuevas presiones de EEUU y cortes de energía
Tracking Pixel Contents