Se cierra la vía Olise para el Madrid: "No nos interesa en absoluto"

Michael Olise fue el gran objetivo del Real Madrid en este mercado de verano. Florentino Pérez negó el interés por el futbolista el día que anunció con Iker Jiménez que haría "la mayor oferta por un jugador", cifrada en 150 millones. Hubo un movimiento de distracción con Julián Álvarez, comunicado oficial mediante. En otro, el club blanco negó tener "contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o su entorno".

Sin embargo, no ha sido hasta esta semana cuando ha tirado definitivamente la toalla... por el momento. Desde el Bayern siempre se ha trasladado la firme postura de que no habría negociación posible. Florentino sintió un flechazo por el que iba a ser su ‘galáctico’ de este verano. Ante la imposibilidad de incorporarlo, Diomandé ha aparecido en el horizonte como alternativa para dar el golpe millonario.

Olise y el deseo de jugar en el Madrid

El Bayern y el Real Madrid siempre han defendido su buena relación, de ahí que el cartel de intransferible haya terminado por ser respetado. Con contrato hasta 2029, el interés del club blanco puede reforzar aún más la posición de Olise como jugador nuclear del proyecto bávaro, verdugo del Real Madrid en la Champions de la temporada pasada.

"Este tema no nos concierne en absoluto. Estamos ansiosos por que Michael (Olise) regrese de vacaciones. Él jugará un papel clave en el Bayern esta temporada", defendió este sábado Christoph Freund, director deportivo de la entidad germana. Es el cierre del culebrón por este verano. Todos los esfuerzos están ahora puestos en Diomandé y Rodri, por ese orden, después de entender que la operación por el galo es inasumible.

Olise, durante el partido contra Inglaterra / EUP

"En 2009 recibimos una oferta increíble del Chelsea por Ribéry. En aquel momento habría sido un traspaso récord a nivel mundial. Fui entonces a nuestro director financiero, Karl Hopfner, y a Uli Hoeness con esa oferta. Discutimos durante dos horas e intentamos averiguar qué debíamos hacer con ella", explicaba Karl-Heinz Rummenigge, miembro del Consejo de Supervisión del Bayern.

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El relato plasma que el precio no iba a ser ni un problema ni una solución, a diferencia de lo que sucede con el RB Leipzig, un club tradicionalmente vendedor. Todo ello, pese a las filtraciones sobre la confesión de Olise a sus compañeros de la selección francesa, a quienes habría manifestado su deseo de jugar en el Real Madrid. El club blanco cierra ahora esta vía y centra sus esfuerzos en alternativas que puedan incorporarse de inmediato.

Fuente: Sport