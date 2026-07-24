Ferrari se crece en Hungría y Alonso progresa

Hungaroring es un circuito propicio para Ferrari y se ha notado el primer día. Charles Leclerc ha dominado los primeros libres matinales y Lewis Hamilton ha cerrado el viernes como el más rápido (1.18.729), con su compañero a poco más de una décima y Lando Norris, tercero a medio segundo.

Los Mercedes han jugado al ‘escondite’ en una jornada poco representativa y en la que todas las miradas apuntaban al garaje de Aston Martin. La cita en el Hungaroring estaba marcada en rojo en la libreta de Adrian Newey para poner en pista su AMR26-B, la versión totalmente renovada del fallido monoplaza con el que comenzaron la temporada.

Y el estreno del nuevo coche, que incorpora un total récord de 16 mejoras, ha sembrado algunas dudas. Es evidente que Alonso ha progresado, más en la sesión matinal que por la tarde. El asturiano ha terminado a 2.9 segundos del tiempo de Hamilton, en 19ª posición, aunque le han invalidado una vuelta algo mejor. Parece que los de Silverstone van en la dirección adecuada, pero hasta ahora estaban tan lejos hasta que habrá que armarse de paciencia.

El contrapunto lo ha puesto Lance Stroll, que no ha podido rodar por la tarde, presuntamente por falta de recambios, después de su accidente matinal, provocado por un fallo en la suspensión trasera, que según Newey, no estaba relacionado con los nuevos elementos.

Verstappen no estaba conforme con el ‘setup’ de su Red Bull y ha regresado al garaje para efectuar cambios, concluyendo en cuarto, por delante de Russell. El líder del campeonato Kimi Antonelli, que por la mañana ha cedido el volante al reserva de Mercedes Frederik Vesti, ha vuelto al coche por la tarde y no ha podido completar una vuelta limpia con blandos, finalizando 13º a casi 2 segundos de cabeza. Irreal.

McLaren, que tras Aston Martin es el segundo equipo con más actualizaciones este fin de semana, hasta cinco novedades, tampoco ha mostrado todas sus cartas en este primer día, con Piastri (8º) lejos de su compañero y del top cinco.

Carlos Sainz ha protagonizado una jornada para olvidar en Hungría, con errores de pilotaje, advertencias de los comisarios y último puesto, a casi cinco segundos en la primera sesión. Por la tarde, el piloto madrileño de Williams ha acabado 17º, a 2.6 segundos.

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Mediada la sesión, un accidente de Franco Colapinto, por fortuna sin consecuencias para el argentino, ha interrumpido el FP2 con bandera roja durante siete minutos y ha obligado al de Alpine a despedirse anticipadamente.

Fuente: Sport