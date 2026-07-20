Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber felicitado a España "por tener un gran equipo", negando tener "ninguna tensión con nadie" y afirmando que la selección española de fútbol "parecía que dominaba" en la final del Mundial de fútbol que el combinado dirigido por Luis de la Fuente ha ganado frente a Argentina. "He hablado con España y los he felicitado por tener un gran equipo. He hablado con muchísima gente", ha declarado a los medios desde la base aérea de Andrews, próxima a Washington DC.

"No tengo ninguna tensión con nadie", ha espetado, tras meses de reproches por la negativa del Ejecutivo español a elevar el gasto en Defensa hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Con todo, el propio Trump afirmaba a inicios de julio que España se había "redimido por completo" tras haber accedido supuestamente a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN.

Preguntado por el encuentro, el inquilino de la Casa Blanca ha opinado que "ambos equipos jugaron bien". "Diría que España ha jugado mejor, la verdad, pero ambos lo han hecho bien", ha subrayado, destacando que "parecía que España dominaba, pero ha sido un partido muy igualado, así que fue genial".

Sus palabras han llegado en su regreso hacia la Casa Blanca desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde ha protagonizado un extraño momento en el que después de que 'La Roja' derrotara (1-0) a la albiceleste, Trump --encargado junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de entregar el trofeo al capitán de la selección española Rodrigo Hernández--, permaneció con el grupo mientras los jugadores aguardaban su salida de plano para levantar el trofeo. En esta coyuntura y pese a los intentos de un incómodo Infantino para que lo acompañara unos metros más alejado del lugar central de las celebraciones, el presidente estadounidense insistió en permanecer al menos en el extremo derecho de la foto de la victoria de 'La Roja', que sumó su segunda estrella en la camiseta tras la lograda en Sudáfrica en 2010.

"Nunca ha habido nada igual"

Sobre la celebración del Mundial, el magnate republicano ha defendido que "nunca ha habido nada igual, probablemente en cuanto a eventos, y mucho menos en cuanto a fútbol". "Ha sido cuatro veces mayor que cualquier otra que haya celebrado la FIFA", ha declarado sin explicar en qué criterios se basaría la comparación. "Y probablemente sean unas cinco veces, de hecho, según me dicen hoy", ha agregado.

Además, se ha mostrado "muy contento" por el transcurso del torneo, felicitando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y manteniendo que "gente de todo el mundo" pudo visitar Estados Unidos y "enamorarse" del país. "Ha mostrado a nuestro país desde una perspectiva diferente", ha estimado.