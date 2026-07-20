Mundial 2026
Paredes pierde los papeles y agrede a Eric Garcia y Gavi tras la final
Reacción lamentable del futbolista argentino a la derrota de su selección contra España en el MetLife Stadium
Jordi Carné
Momentos de tensión después de la consecución del Mundial por parte de la selección española. Poco después de que el colegiado Slavko Vincic señalara el final del encuentro, Leandro Paredes agredió a Eric Garcia primero y a Gavi después sobre el mismo terreno de juego del MetLife Stadium. Varios futbolistas y miembros de ambas selecciones tuvieron que intervenir para evitar que el episodio fuera a mayores.
Tras un encuentro de mucho juego subterráneo por parte de la albiceleste y la tensión propia de todo partido, en los instantes inmediatamente posteriores al final se produjo un desagradable incidente protagonizado por Paredes. Las imágenes captaron cómo el futbolista argentino agredió a Eric Garcia y después entre él y Almada tiraron al suelo a Gavi, que acudió a defender a su compañero. El jugador de Boca Juniors insistió con el centrocampista cuando se intentaba levantarse.
Paredes, que fue suplente contra todo pronóstico pero entró tras el descanso, fue uno de los futbolistas de Argentina que se desenvolvió con más dureza sobre el terreno de juego. Fue amonestado y realizó varias jugadas susceptibles de segunda amarilla, pero pudo acabar el compromiso. Después del mismo, sin embargo, agredió a dos rivales ante la mirada de un asistente de Vincic. Veremos si recibe algún tipo de sanción.
Afortunadamente, los futbolistas de la selección española se desentendieron rápidamente de la polémica y se marcharon a celebrar el Mundial. España alcanzó la gloria por segunda vez en su historia y tocaba centrarse en festejar el tremendo éxito.
Fuente: Sport
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