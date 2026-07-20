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La FIFA abre expediente a Argentina por la tangana tras la final del Mundial y las agresiones de Paredes, Molina y Ayala

El organismo estudiará el comportamiento de Paredes, Molina y Ayala tras el pitido final del España-Argentina

La tangana tras el pitido final

La tangana tras el pitido final / Angel Colmenares / EFE

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Sergi Pérez Estévez

La final del Mundial entre España y Argentina sigue dejando capítulos más allá de lo puramente deportivo. Lo que debía ser el cierre de una noche histórica para la selección española, que conquistó su segunda estrella tras imponerse por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, acabó empañado por una tangana multitudinaria una vez señalado el final del encuentro.

Las imágenes de los altercados protagonizados por varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico argentino dieron rápidamente la vuelta al mundo y han provocado la reacción de la FIFA, que ya ha iniciado los primeros movimientos para analizar lo sucedido. Según ha informado Sky Sports, el organismo ha abierto una investigación para analizar dicho comportamiento de la selección argentina durante la tangana.

El partido se empañó por la tangana final

El partido se empañó por la tangana final / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Molina, Paredes y Ayala, en el foco

Uno de los episodios que analizará la FIFA es el que desencadenó la pelea. Nahuel Molina golpeó en el estómago a Rodri cuando el centrocampista español corría desde el banquillo para celebrar el título con sus compañeros. El internacional del Manchester City se encaró inmediatamente con el lateral argentino y, segundos después, la tensión terminó desembocando en una tangana multitudinaria.

En medio del enfrentamiento, Eric Garcia intentó mediar entre ambos equipos, pero fue entonces cuando Leandro Paredes le agarró del cuello de forma violenta. Poco después apareció Gavi para defender a su compañero y acabó siendo derribado en varias ocasiones por Thiago Almada y el propio Paredes, quien vio la tarjeta roja una vez finalizado el encuentro.

La investigación también incluirá la acción de Roberto Ayala, entrenador asistente de Lionel Scaloni. Las cámaras captaron al excentral argentino lanzando un golpe sobre Dani Olmo durante la tangana.

Polémica durante la entrega del trofeo

Además de los altercados sobre el césped, la FIFA también estudiará el comportamiento de varios integrantes de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega del trofeo, después de que permanecieran de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo, un gesto que también ha generado una importante polémica .

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El organismo, que aún no ha anunciado posibles sanciones, estudiará las imágenes del partido, el informe arbitral y toda la documentación recopilada antes de emitir un veredicto

Fuente: Sport

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