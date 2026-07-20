La Federación quiere que De la Fuente siga hasta el 2030 al frente de España

Luis de la Fuente es, rotundamente, uno de los grandes triunfadores de este Mundial. El seleccionador ha vuelto a tener una gestión excelente tanto dentro como fuera del terreno de juego y ha sido una de las claves para lograr el éxito. De la Fuente renovó contrato hasta el 2028, pero la Federación desea ya ampliar este vínculo para que su ciclo llegue, al menos, hasta el Mundial del 2030 organizado por España, Marruecos y Portugal. La RFEF tiene muy claro que la senda del éxito pasa porque De la Fuente siga dirigiendo a La Roja.

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, ya tuvo que lidiar con una primera renovación de De la Fuente al llegar a su cargo. El seleccionador contó con su apoyo desde el inicio y se pudo fraguar un equipo existoso con la con secución de la Eurocopa, un título impensable y forjado en un proyecto inequívoco en el que De la Fuente apostó por una auténtica revolución con futbolistas de una nueva generación.

De la Fuente se asentó en el cargo y amplió contrato hasta el 2028 a la espera de realizar un buen Mundial. Y el seleccionador ha logrado la segunda estrella para La Roja de una forma absolitamente demoledora. La superioridad de España fortalece su idea y su proyecto y le afianza en el cargo. Su continuidad está clara hasta la Eurocopa que se celebrará en el 2028 en Gran Bretaña, aunque la Federación quiere asegurarse su concurso mucho más allá.

De la Fuente comienza a ser un técnico muy cotizado en el mercado, pero también es un hombre fiel. Un hombre de proyecto y de la Federación, por lo que no tendría que haber problemas para pactar su continuidad. Louzán quiere que pase el verano, pero desea zanjar lo más pronto posible este tema para que haya una seguridad de futuro en el proyecto.

La idea de la Federación es ampliar por dos años el contrato del seleccionador y de todo su grupo de trabajo para dar continuidad hasta una cita muy importante para la Federación. España defenderá título en el 2030 y lo hará como anfitriona de la cita mundialística, por lo que es muy importante que todo se vaya preparando con tranquilidad y continuidad.

El propio De la Fuente ha sido ya cuestionado públicamente sobre este tema, pero no ha querido ir más allá, No desea ser el centro de atención de nada y seguro que el tema se tratará con máxima tranquilidad y confidencialidad.

Noticias relacionadas

De la Fuente lleva ya mucho tiempo trabajando en la Federación. Fue nombrado seleccionador el 12 de diciembre del 2022 en sustitución de Luis Enrique y lleva ya prácticamente cuatro años en el cargo. Si todo sale como está previsto, De la Fuente podría llegar hasta los och años con un grupo de jugadores prácticamente fijos. Y muchos de ellos estarán en la próxima Eurocopa y la mayoría también en el próximo Mundial. Seguro que habrá más exitos.

Fuente: Sport