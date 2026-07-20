España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

Cibeles se prepara

Madrid se convertirá este lunes en el epicentro de una gran celebración deportiva. La selección española regresará a la capital después de conquistar el Mundial 2026 y será recibida por miles de aficionados en una jornada que tendrá como punto culminante la fiesta organizada en la plaza de Cibeles.

La llegada del equipo provocará importantes cambios en la movilidad del centro de Madrid durante buena parte de la tarde y la noche. Cortes de tráfico, desvíos de autobuses, refuerzos en Metro y posibles cierres de estaciones marcarán un dispositivo especial pensado para absorber una afluencia masiva de seguidores.

La celebración para el público comenzará a las 18.00 horas junto al Palacio de Cibeles, aunque la llegada de los jugadores está prevista alrededor de las 21.00 horas. El Ayuntamiento recomienda evitar el coche y desplazarse en Metro ante las importantes afecciones previstas durante toda la tarde.