Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europe, sobre GRAVITEO: "Es genial poder contar con tanta gente que descubre, que se motiva, se inspira"

Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europe, compareció en el Circuit de Barcelona-Catalunya para seguir de cerca las semifinales y la final de la prueba de Boulder del World Climbing Championship que se celebró en el marco de GRAVITEO, el festival de deportes urbanos organizado por Prensa Ibérica, Sport y El Periódico.

Entre ronda y ronda de competición, Smitz atendió a SPORT para hacer una valoración del evento y de la evolución de la escalada deportiva en los últimos años.

¿Cómo ha sido la evolución de la escalada desde su inclusión en los Juegos Olímpicos?

La inclusión en los Juegos Olímpicos ha cambiado mucho nuestro deporte. Primero porque hemos hecho una evolución profesional. También tuvimos que trabajar con tres disciplinas juntoas en el combinado de Tokio. Después hubo boulder y velocidad por separado. Y ahora tenemos para Los Ángeles las tres disciplinas diferentes. Todo ha cambiado muchísimo y los atletas tienen que acostumbrarse a nuevas disciplinas o a otro tipo de entrenamiento y el profesionalismo se está notando muchísimo. Entonces, muchos cambios.

Competidora durante las jornadas de Boulder / Gorka Urresola Elvira

¿Qué retos y oportunidades ve para el futuro de la escalada de Europa?

Ilimitadas porque al final vamos creciendo. No sólo llegó a los Juegos Olímpicos, también nuestro deporte se conoce más y más. Hay muchos rocódromos que se abren por todos lados y parece que a la gente les gusta muchísimo nuestro deporte. Creo que vamos a subir un montón porque simplemente la gente le gusta.

¿Qué supone para la escalada europea contar con un evento como GRAVITEO?

El evento de GRAVITEO es un evento de multi-deportes. Hay muchos deportes diferentes que atraen al público y así hay más gente que conoce a nuestro deporte que es la escalada. Y al final eso es muy bueno. Es genial poder contar con tanta gente que descubre, que se motiva, se inspira y coge motivación para ir a buscar sus retos a ellos mismos también.

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de montaña, FEDME, conversa con Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europa / JORDI COTRINA / PIM

España cuenta con grandes competidores, ¿Cómo valora el nivel de la escalada española respecto al de la Europa?

España ha tenido a muchos nombres muy conocidos como el Patxi Usobiaga, Ramonet y ahora seguramente el primer campeón olímpico también, Alberto (Gineés) que ha ganado su primer medalla de oro la semana pasada también. Tenéis un nivel muy alto y yo creo que van creciendo más y más los juveniles también ahora como vais organizando también más competiciones la juventud de España también va soñando con sus carreras en la escalada y seguro que vais a seguir creciendo.

¿Cuáles son los principales desafíos de la escalada europea en este ciclo olímpico de cara a Los Ángeles de 2028?

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En Los Ángeles vamos a tener las tres disciplinas separadas, eso es un cambio, pero también es al final lo que hemos soñado siempre. Creo que es una oportunidad muy grande de mostrar nuestro deporte como es, de verdad, y además hay el desafio de paraescalada, que es la primera vez que estamos en los Paralímpicos y eso creo que va a ser un cambio muy grande, pero también muestra que nuestro deporte es muy inclusivo y eso es genial también.

Fuente: Sport