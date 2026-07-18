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Mundial 2026

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina

La joya está fabricada en oro de 18 quilates, con 89 diamantes y 36 zafiros y solo se fabricará la edición de la selección ganadora

Así es el anillo exclusivo que recibirán los campeones del Mundial / FIFA

Así es el anillo exclusivo que recibirán los campeones del Mundial / FIFA / FIFA

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Redacción

La huella de Estados Unidos como anfitrión del Mundial permanecerá en futuras ediciones. Uno de los elementos simbólicos que la FIFA ha introducido como novedad en la competición, en referencia a la tradición deportiva estadounidense, es el anillo que recibirán los campeones al estilo de las grandes ligas del país, como la NBA, la NFL o la NHL. Los jugadores de La Roja o del conjunto albiceleste recibirán como obsequio un anillo de oro de 18 quilates, personalizado para conmemorar la conquista del título y la fecha del torneo.

Tweet de Fabrizio Romano sobre la entrega de anillos de campeonato por parte de FIFA a los ganadores de la Copa del Mundo.

La organización presentó esta novedad como el 'FIFA World Cup 2026 Champions Ring', una edición limitada de 2.026 piezas numeradas, de las cuales 30 estarán destinadas a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección vencedora, mientras que las 1.996 restantes se pondrán a la venta para aficionados de todo el mundo como producto oficial licenciado.

La FIFA ha creado dos versiones, una para España y otra para Argentina, de las que solo se fabricará el modelo del equipo que se haga con el título mundialista. El anillo incluirá referencias al torneo y estará personalizado con la identidad del combinado ganador. Según la página oficial de venta, la pieza está fabricada en oro de 18 quilates, con 89 diamantes y 36 zafiros, y cada unidad llevará grabado un número de edición único acompañado de un certificado de autenticidad.

¿Cuánto vale el anillo?

El precio de venta de estas joyas para los aficionados será de 12.000 dólares. La organización asegura que, una vez agotada la edición de 2026, el diseño no volverá a repetirse, aunque este nuevo obsequio estará presente en futuras ediciones del torneo.

Noticias relacionadas y más

"La tradición continuará más allá de 2026: un anillo de campeón para cada futuro ganador de la Copa Mundial de la FIFA™ y ediciones conmemorativas para homenajear a los campeones que les precedieron", recoge la página web de la organización.

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