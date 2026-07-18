Antonelli sigue 'volando' y se postula para la pole en Spa

Un día más y mismo guión. Kimi Antonelli cerró el viernes como el más rápido en el circuito de Spa-Francorchamps, escenario del Gran Premio de Bélgica, y ha empezado el sábado con la misma inercia, marcando de nuevo el mejor tiempo (1.45.990) y dejando a poco más de una décima a Lando Norris y Max Verstappen, los que más se han acercado.

El piloto italiano, que no puntuó en Gran Bretaña y llega a Spa con solo 25 puntos de ventaja sobre su compañero y máximo rival en el campeonato George Russell, no quiere hacer más concesiones y se postula claramente como el favorito para la pole de esta tarde (16:00 horas).

Al margen de Antonelli, máxima igualdad entre los cuatro pilotos a los que precede, todos con coches diferentes: Norris (McLaren), Verstappen (Red Bull), Russell (Mercedes) y Hamilton (Leclerc) han terminado separados por apenas dos décimas.

El británico ha sufrido un accidente en el último minuto de la sesión, muy similar al que protagonizó ayer Pierre Gasly, al perder el control entre las curvas 12 y 13 de Spa y salir disparado a la grava. Ha salido ileso, pero dará trabajo extra a los mecánicos de Ferrrari para reparar los destrozos del coche de cara a la clasificación.

Para los españoles, como ya se presumía antes del gran premio y como se constató el primer día de acción, el GP de Bélgica está siendo un calvario. Carlos Sainz no consigue exprimir el Williams pese a las mejoras que incorpora su equipo este fin de semana. Ha acabado 18º a 2.7 de cabeza y con evidente preocupación, además de investigado por una presunta infracción con banderas amarillas.

Fernando Alonso (21º) solo ha sido mejor que su compañero Lance Stroll. Los dos Aston Martin, como ya es costumbre, han vuelto a cerrar la clasificación en estos terceros libres. Y la distancia es aún mayor, más de cuatro segundos respecto al crono de Antonelli. Un drama que no coge a nadie por sorpresa, ya que los de Silverstone siguen a la espera de las ansiadas mejoras de Hungría, la próxima semana, cuando pondrán en pista la versión ‘B’ del coche diseñado por Aston Martin.

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Por si fuera poco, Alonso y Stroll se han unido a la lista de pilotos sancionados en parrilla por cambiar componentes de su unidad de potencia, junto a Hadjar y Norris.

Fuente: Sport