GRAVITEO se estrena con una exitosa jornada inaugural

GRAVITEO, el festival de deportes urbanos que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, abrió sus puertas este viernes con una amplia agenda de actividades y las primeras competiciones oficiales con la final de la prueba de la Copa de Europa de escalada de velocidad y la final de la prueba del Campeonato de España de Skateboarding Street, en ambos casos en categoría masculina y femenina.

La soleada jornada matinal en el Circuit acogió las sesiones de entrenamientos y prácticas de los diferentes deportes, así como las primeras tandas clasificatorias de Skatebording Street. Desde primera hora de la mañana, la actividad llenó el ‘skatepark’ y el ‘half pipe' montados para la ocasión con decenas de deportistas planchando sus trucos y buscando tomar sensaciones con la pista. Desde las zonas de descanso habilitadas en los alrededores, familiares y amigos seguían de cerca la actividad.

Uno de los participantes, durante la sesión / Valentí Enrich

“El deporte urbano todavía no está presente en la mentalidad popular, es ‘underground’ y eso es parte de su gracia. El ambiente aquí no es tan tóxico como en otros deportes. No hay peleas por ser de diferentes equipos”, explicaron para 'El Periódico' Kim y Max, dos patinadores de Ripollet presentes en el evento.

Muy cerca, mientras los atletas rodaban por las pistas, otros se entretenían en el Test Drive en el Espacio Cupra donde los aficionados pudieron ponerse al volante de los distintos vehículos y dar unas vueltas al emblemático trazado catalán.

Espacio Cupra en el Circuit / Valentí Enrich

Berni Álvarez, Conseller d’esports de la Generalitat, compareció en el evento y recordó viejos tiempos realizando unos lanzamientos en las pistas de baloncesto 3x3 ubicadas para la ocasión. El Conseller valoró de forma positiva la celebración de un evento de estas características en el territorio.

“Para nosotros es una experiencia única, original que también nos sirve para calibrar lo que la gente espera de los eventos deportivos. Este es un evento que combina tantas cosas a nivel de competición oficial, de competición social, como lúdico, son elementos únicos y está muy bien que pase aquí en Catalunya, en un escenario como el Circuit que también es muy novedoso y estamos con muchas ganas de que sea un éxito”, afirmó Berni Álvarez a SPORT.

Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya visitó Graviteo / ZOWY VOETEN / PIM

Aitor Moll, Consejero Delegado de Prensa Ibérica y Sergi Guillot, Director General del grupo, estuvieron también presentes en la jornada inaugural de GRAVITEO.

Final de velocidad

Una de las pruebas estrellas del evento, la escalada de velocidad, acaparó gran parte de los focos con la celebración de las finales masculina y femenina de la prueba de la Copa de Europa de velocidad. La cita atrajo a un gran número de aficionados hasta la pared situada en el centro de lo que habitualmente es el paddock de los campeonatos de MotoGP y Fórmula 1.

Con el sol ya cayendo y una temperatura más agradable arrancó la competición, que ya desde sus primeros compases dio la primera sorpresa con la eliminación de una de las favoritas, Leslie Romero. La escaladora, que tiene en su poder el récord de España, competía con la también española Nora García y un error en los primeros agarres la dejó fuera de competición.

El favoritismo recayó entonces en Carla Martínez, otras de las aspirantes a la victoria. La de Sant Cugat, concentrada ante su público, fue superando una a una cada ronda hasta colocarse en la final junto a otro de los grandes nombres de este deporte, la ucraniana Kseniia Horielova. Tras un inicio ajustado, la catalana puso la directa y paró el crono en 06.743, destacada respecto al 07.202 de su rival, para colgarse el oro en la prueba. El bronce fue para la alemana Nele Thomas (7.58).

En categoría masculina, todas las miradas estaban puestas en Erik Noya, el primer español en baja de los cinco segundos. El que fuera su entrenador desde los 8 hasta los 12 años lo seguía desde la distancia, sentado entre el público. "Focus" le decía por gesto mientras el escalador asentía con la cabeza. La primera ronda la superó sin problemas, con un 05.578 además del error de su rival, el ucraniano Yaroslav Tkach. También pasaba Alberto García, que iba a ser su rival en cuartos. Noya hizo buena su experiencia y se impuso con una marca de 05.199 en una ronda muy ajustada, con su rival marcando 05.788.

Erik Noya, durante su prueba / Zowy Voeten

En la semifinal, un error en los primeros agarres dejó fuera a Noya que tampoco pudo batir a su oponente, el británico Andrew Goodall, en la batalla por el bronce. Sí fue suyo el premio a la deportividad, felicitando a su rival con un emotivo abrazo nada más terminar la prueba. El oro fue para el ucraniano Hryhorii Ilchyshyn (5.05) que se impuso al suizo Gilles Meili (7.75).

El skateboarding street cierra el día

La jornada se cerró con la final masculina y femenina de Skateboarding Street. En chicas, se impuso una de las grandes favoritas, la española Valentina Krauel, una de las 30 mejores patinadoras de la clasificación mundial, con una puntuación total de 65.20. La segunda posición fue para Abbier Burns (61.30), con Ivet Terol cerrando el Top-3 con un registro de 58.90.

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La actividad continuará este sábado con una nueva ronda de competición, con las semifinales de la Copa de Europa de Boulder, masculino y femenino, y las finales de Roller Freestyle Street.

Fuente: Sport