Luis de la Fuente contra Lionel Scaloni: maestro y alumno se citan en la final del Mundial

La final del Mundial entre España y Argentina está llena de narrativas. El enfrentamiento generacional entre Lamine Yamal y Leo Messi centra todas las miradas, pero en los banquillos también se miden maestro y alumno por primera vez. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni guardan una bonita amistad desde 2017, cuando el español impartió clases al argentino en el curso de entrenadores. "Scaloni y yo tenemos una muy buena amistad, hablamos con cierta frecuencia, y bueno, en el viaje hacia aquí hablamos de fútbol y de muchas más cosas", declaró el seleccionador español tras el sorteo del Mundial.

Ambos entrenadores han mantenido el contacto desde entonces, hasta el punto de que los dos tenían claro contra quién querían disputar el partido por el título. "Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni... 'Es un maestro'", alabó Luis de la Fuente tras el encuentro de semifinales contra Francia.

Luis de la Fuente, con el título de la Nations League / Archivo

Scaloni, por su parte, celebró el pase de España a la final del próximo 19 de julio: "Estoy contento por Luis, se lo merece, es un gran tipo. Siempre me ayudó. Ya veremos qué pasa, pero bien merecido lo tiene. ¿Si lo voy a llamar? Según cómo salgamos, lo llamo. Si ganamos, no. Si perdemos, intentaré darle una mano. Pero ojalá no haya que llamarlo hasta después de la final".

El seleccionador argentino aterrizó en la 'Albiceleste' en 2018, solo un año después de realizar el curso en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. "Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso de entrenador en Las Rozas. He tenido charlas con él y le deseo lo mejor", expresaba Scaloni en 2024. Con él al mando, Argentina ha conquistado dos Copas América, un Mundial y una Finalíssima, un hito para una generación que estaba habituada a caer en los partidos decisivos.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, durante el partido de semifinales contra Inglaterra / EFE

"Lo más importante es gestionar un grupo, más allá de lo táctico. Gestionar personas, gestionar profesionales, dar lo que necesitan, seleccionar a los que se integran bien a una idea y que, en el plano humano, que sean personas que sumen. Celebro por Lio (Scaloni) que tenga esta ideas; yo digo que comparto todos sus planteamientos, soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona", expresó Luis de la Fuente sobre su homólogo. El preparador riojano llegó a la 'Roja' en 2022, tras diez años en las categorías inferiores de la selección española. En este periplo ha alzado una Eurocopa y una Nations League.

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Pese a que ambos suman varios años al frente de dos potencias mundiales, todavía no se han visto las caras hasta este domingo, cuando maestro y alumno lucharán por el trofeo más prestigioso del mundo del fútbol. Ahí, la amistad entre ellos pasará a un segundo plano. "Todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarle", reconoció el 'malloquín' Scaloni tras las 'semis' ante Inglaterra. La final de las narrativas suma un capítulo adicional.

Fuente: Sport