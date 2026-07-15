Boxeo
Fallece a los 90 años José Legrá, leyenda del boxeo español: pasó sus últimos años en una residencia por deterioro cognitivo
El histórico boxeador hispano-cubano fue dos veces campeón del mundo del peso pluma
Efe
El púgil español de origen cubano José Legrá, una de las grandes figuras del boxeo españo y leyenda de los años 60 y 70, falleció esta madrugada en Madrid a los 83 años de edad, confirmaron a EFE fuentes de la Real Federación Española de Boxeo (RFEB).
El púgil hispanocubano fue una de las figuras más populares del boxeo español tras ganar dos veces el Campeonato del Mundo del peso pluma (1968 y 1972) y siete veces el de Europa. Estaba en posesión de la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo desde 2003.
"Se nos va un grande", declaró a EFE Felipe Martínez, presidente de la RFEB, que destacó que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español, que hizo mucho por el boxeo".
Tal y como aseguró Martínez, "desde la RFEB se ha ofrecido toda la ayuda posible" a sus familiares y allegados, que estuvieron junto a él acompañándole en sus últimos momentos.
Manel Berdonce, entrenador del equipo olímpico español de boxeo durante 12 años y una de las personas más cercanas al campeón hispanocubano a lo largo de las últimas dos décadas, tuvo unas emotivas palabras de recuerdo y reconocimiento para Legrá y su contribución con el deporte.
"En el boxeo hay buenos boxeadores, hay campeones, hay estrellas y hay leyendas. Pepe Legrá es una leyenda", explicó.
Apodado 'el pequeño Cassius Clay', recuerda Berdonce, Legrá deja un legado "muy importante y grandioso" para el boxeo español por su forma de concebir el boxeo y por su forma de comportarse: "Tenia un boxeo muy particular, era muy carismático", afirmó.
Legrá, que pasó sus últimos años en una residencia y padecía "deterioro cognitivo", era un hombre "muy feliz que vivió siempre con una sonrisa".
"Tuvo siempre muy buen carácter y, hasta el último momento, nos ha querido dedicar siempre esa eterna sonrisa", agregó.
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