Así queda el palmarés de Grand Slams entre Sinner y Alcaraz tras Wimbledon 2026

Jannik Sinner levantó su quinto título de Grand Slam tras defender su corona en Wimbledon superando en la final a Alexander Zverev, que se ha convertido en el gran rival del número uno durante la presente baja de Carlos Alcaraz por su lesión en la muñeca.

Pese a ello, la lucha por el título en la hierba del All England Club ha vuelto a poner de manifiesto que la rivalidad entre el italiano y el español sigue sin dejar espacio a nadie más, tampoco al tenista alemán que llegó a la capital británica con su primer título de Grand Slam bajo el brazo.

Una rivalidad entre Sinner y Alcaraz que apuntaba a estrecharse en la carrera por conseguir más títulos de Grand Slam, con el italiano teniendo una gran oportunidad para reducir una distancia que se había aumentado hasta los tres con la consecución del Open de Australia de Alcaraz en enero.

Con todo a su favor, el italiano no pudo cumplir en París y quedó muy lejos de conseguir el título cayendo en segunda ronda para sorpresa del mundo entero. Ello le conllevó una presión extra en la cita de Wimbledon, que ha sabido llevar a la perfección.

Final del Open de Australia: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en imágenes. / Dita Alangkara

De menos a más en el torneo para acabar levantando su segunda corona de Wimbledon y la quinta de Grand Slam, que deja en 7-5 el cara a cara particular con Alcaraz a falta del US Open en esta temporada, cita en la que se espera que el murciano ya pueda estar presente.

El inesperado fallo en Roland Garros niega de momento a Sinner la posibilidad de haber conquistado los cuatro grandes, algo que hizo Carlitos con la conquista de Australia, en su única triunfo y también única participación este año en los Grand Slams.

Así pues, a la espera de ver lo que sucede en Nueva York de aquí a un mes y medio, la distancia entre los dos grandes dominadores del tenis mundial sigue siendo la misma que a inicios de año, aunque se ha ampliado a favor del murciano desde la cita de Wimbledon del pasado año.

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El US Open volverá a brindar una nueva oportunidad de batalla, ya con los dos presentes si no hay un nuevo contratiempo, para poder volver a medir fuerzas en busca de sumar un nuevo título en su carrera por alcanzar a los mejores de la historia.

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Fuente: Sport