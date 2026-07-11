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El PSG pone a Ferran Torres y al Barça en un dilema: renovación o venta este verano

Tanto el jugador como el club azulgrana se mantienen a la espera de que concluya el Mundial para resolver el futuro

Ferran Torres celebra su gol frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

Ferran Torres celebra su gol frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou. / Jordi Cotrina

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Laia Bonals

Laia Bonals

Barcelona

A Ferran Torres le queda un año de contrato con el Barça. La situación actual del delantero valenciano deja poco margen de maniobra: o renovación o venta. Así lo ven desde el club y desde el entorno del jugador que admiten a EL PERIÓDICO que, hasta que no termine el Mundial, no se va a producir ningún movimiento. Entonces sí estarían todas "las vías abiertas". El interés por el delantero es notorio por parte de "grandes clubes de Europa", según se asegura desde el círculo de Ferran. Es el PSG de Luis Enrique quien está dispuesta a apostar con fuerza para contratar al delantero azulgrana de cara a la próxima campaña.

Ferran llegó al Barcelona en 2022. En ese mercado de invierno salió del Manchester City para recalar en Can Barça hasta 2027 con un coste de 55 millones de euros fijos más otros 10 en variables. El contrato lo cerraron ya entonces hasta 2027, una fecha que ya asoma en el horizonte. Con el acuerdo en vigor, tan solo le queda una temporada como azulgrana. Pero las decisiones hay que tomarlas dentro de poco y de ello son conscientes las partes. Tanto el Barça, que no ha abierto negociaciones con ningún club por ahora, y el entorno del jugador se han emplazado a hablar una vez termine el Mundial en el que España está ya en semifinales. Ferran, concentrado con la selección, se mantiene al margen de todo el ruido generado, consciente de que una vez termine la cita mundialista será el momento donde se sentará con su gente para decidir su futuro.

"Todas las vías abiertas"

"Entonces habrá que evaluar, que ahí están todas las vías abiertas", explican fuentes cercanas al futbolista a este medio. La situación actual solo tiene dos salidas para el Barcelona: renovar el contrato o escuchar ofertas, evitando así que el futbolista pueda agotar su actual vinculación y marcharse como agente libre. El Barça, de hecho, ya mantuvo conversaciones con el entorno del futbolista para explorar una hipotética renovación que no se ha llevado a cabo. Estas conversaciones estan paradas hasta que finalice el Mundial.

Desde el entorno del futbolista no ven ligada su continuidad el año que viene con la renovación de manera inmediata, ya que se haría "llegado el caso y si hubiera una propuesta y esta fuera positiva".

Ferran Torres tiene sobre la mesa ofertas de "grandes clubes europeos", que pujan por el delantero con la intención de llevárselo en su último año de contrato, donde saben que, en caso de salir, es más fácil ajustar el precio con el club. El interés que ha sido publicitado ha sido el del del PSG, donde Luis Enrique siempre ha andado detrás de él. Es un jugador muy de su agrado y nunca lo ha escondido.

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Sin embargo, el Barça no está negociando a día de hoy con ningún club por Ferran Torres ni piensa hacerlo, como mínimo, hasta pasado el 19 de agosto. La situación del delantero, por tanto, se empezará a resolver una vez termine la Copa del Mundo. Será importante si el Barça decide ofrecer la renovación al delantero, quien esta última temporada firmó 21 goles en 49 partidos con el Barcelona, 16 de ellos en LaLiga.

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Fuente: El Periódico

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