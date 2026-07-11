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La ronda francesa

Las altas temperaturas obligan a recortar la etapa del Tour de este domingo

La novena jornada de competición pasa de 185 a 155 debido a la ola de calor en un día que se prevé que el termómetro llegue casi a los 40 grados

Isaac del Toro, tercero de la general, trata de buscar alivio contra el calor, este sábado.

Isaac del Toro, tercero de la general, trata de buscar alivio contra el calor, este sábado. / ASO

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Bergerac (enviado especial)

La ola de calor ha obligado a recortar la etapa de este domingo, la primera medida que se toma en este sentido por unas temperaturas que están amargando al Tour desde la salida de Barcelona. Los prefectos de los departamentos franceses tienen facultades para adaptar la ronda francesa en cuanto al recorrido si las condiciones no son las adecuadas para disputar una competición deportiva y se pone en riesgo la salud de los participantes.

El lunes pasado la etapa que salió de Granollers y acabó en Les Angles se tuvo que realizar sin casi público al cruzar la frontera de Puigcerdà debido a un incendio forestal en las cercanías ya que era necesario emplear a la fuerzas de seguridad francesas en el combate contra las llamas, por lo que con menos público, menos agentes velando por la seguridad de la prueba ciclista.

Salir más tarde para llegar en el horario previsto

La dirección del Tour informó este sábado de la modificación del recorrido de la novena etapa debido a la alerta roja por ola de calor en el departamento de Corrèze, después de que Météo-France declarase medidas excepcionales debido a un periodo de altas temperaturas excepcionalmente intensas.

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De este modo, la etapa entre Malemort y Ussel se ha reducido a 155,5 kilómetros de los 185,5 programados de inicio para “garantizar que la carrera se celebre en condiciones compatibles con el nivel de alerta roja por ola de calor”. Curiosamente, se recortó kilómetros para salir más tarde y llegar alrededor como siempre a las 17.30 horas, en el horario de máximo calor y no al revés. La televisión manda. Las temperaturas este domingo pueden acercarse a los 40 grados en la zona de paso del Tour.

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Fuente: El Periódico

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