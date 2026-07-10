La contracrónica del España-Bélgica: Merino se convierte en leyenda

Sólo una vez había llegado España a la semifinal del Mundial. La vez del 2010. Ya son dos. La primera terminó con el pase a la final y el título. La segunda estará en juego el próximo martes contra Francia, con el precedente más inmediato de la Eurocopa de 2024 y el triunfo español.

Hubo una primera vez en la que Mikel Merino entraba al campo procedente del banquillo y marcaba el gol decisivo. Pero ahora ya son más que dos semifinales. La leyenda del mediapunta navarro nació hace dos años, con el gol del 2-1 en el último minuto de la prórroga que eliminaba a Alemania de la Eurocopa de 2024. Ahora se ha cargado a Portugal y Bélgica en cinco días. El lunes, entraba en el minuto 84 y en el 91 hundía a Portugal con una irrupción en el área a pase de Ferran Torres.

"Cuando marqué el gol a Portugal, se me vino Stuttgart a la cabeza y pensé: qué suerte la mía, reconoció Merino el martes a los micrófonos de la Cadena Ser después del triunfo de octavos.

Mikel Merino dispara a portería el balón rechazado por el meta belga Senne Lammens en el partido de Los Ángeles. / DAVID RAMOS / Getty Images via AFP

Goles, no memoria

Dos minutos tardó en Los Ángeles Merino en darle la mano a Dani Olmo y recibir la lluvia de cuerpos y brazos después de marcar el gol de la clasificación. Entró en el 86 y liquidó el duelo en el 88. Ya no pensó en Stuttgart, sino en Dallas, mucho más fresco en la memoria, aunque esa no es su mejor virtud. Frente a Portugal había preparado un pañuelo rojo para celebrar en público San Fermín, y se lo olvidó en el vestuario.

"¿Cómo voy a estar? Feliz de hacerlo una vez y ahora otra", reconocía sin ganas de creer en las casualidades, sino en "estar preparado por si te vuelve a caer".

La felicidad de uno es la desgracia de otro. Las portadas belgas enseñarán la foto del pobre Senne Lammens gateando para recuperar el balón que se le había escapado después del disparo lejano de Pau Cubarsí. Entrar al campo era un regalo, como el de Merino.

Luis de la Fuente consuela a Kevin De Bruyne, el capitán de Bélgica, al marcharse del campo al final del partido. / CHRISTOPHER TORRES / EFE

Las tres lesiones belgas

Mientras el navarro celebraba el martes los agasajos del gol ante Portugal, el meta belga cumplía 24 años. Con tres partidos en toda la temporada, siendo como es el meta suplente del Manchester United, se encontró de golpe y porrazo entrando de improviso en los cuartos de final de un Mundial. En su tercer partido como internacional, sustituyendo a Thiabut Courtois que culminaba una temporada aciaga con todas las desgracias vividas del Madrid: lesión y derrota, eliminada la última opción de un título. A Bélgica ya se había lesionado Youri Tielemans en el calentamiento y luego tuvo que pedir el cambio Kevin de Bruyne.

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"Merino es un top mundial. Es una suerte tenerle", subrayó Luis de la Fuente que, sin embargo, le mantiene de suplente. Sabe que le necesitará y que le dará la vida. A él y a España.