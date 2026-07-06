Mikel Merino se acordó de la grave lesión que casi lo deja sin Mundial: "Pensaba que no llegaría"

Mikel Merino le ha cogido el gusto a vestirse de héroe con España. Del cabezazo contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 al zurdazo raso, suave y colocado frente a Portugal en los octavos del Mundial 2026. Dos goles, dos momentos de éxtasis y un mismo protagonista: Mikel Merino.

El centrocampista navarro volvió a entrar en la historia de la Selección con un tanto de esos que se gritan antes de pensar en lo que ha pasado. El encuentro contra Portugal caminaba hacia la prórroga... Y entonces apareció él. Como en Stuttgart, como aquella tarde ante Alemania, Merino eligió el momento exacto para cambiarlo todo en Dallas.

DALLAS (United States), 06/07/2026.- Mikel Merino of Spain celebrates scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. (España) EFE/EPA/SAM WASSON / SAM WASSON / EFE

Hace dos años fue un salto imperial en el minuto 119, un cabezazo que derribó a la anfitriona Alemania y empujó a España hacia las semifinales de la Eurocopa. Esta vez no necesitó volar. Le bastó con perfilarse bien, tomar aire y superar a Diogo Costa con un zurdazo raso al primer palo. Fue entonces cuando estalló de alegría. Acababa de sacar el billete a cuartos para España.

Después del partido, Merino no escondió la emoción del momento. “Es la segunda vez que lo vivo, pero no te acostumbras a este tipo de alegrías. En un partido tan bonito, por cómo lo hemos peleado… poder dar una alegría a la gente en sus casas es un subidón”, reconoció, todavía con la adrenalina del momento.

Mikel Merino bate a Diogo Costa en el partiudo entre España y POrtugal del Mundial / SAM WASSON / EFE

Su celebración fue un claro desahogo personal. El camino hasta este Mundial no fue sencillo por una lesión que incluso le borró, en primera instancia, el sueño mundialista. El propio jugador lo admitió con naturalidad: “Ha habido altibajos. Es la vida. Momentos buenos y malos. Pensaba que ni llegaría al Mundial, y hoy estoy en lo más alto. Es un premio al esfuerzo, al trabajo y al apoyo de mis seres queridos”.

Luis de la Fuente volvió a encontrar en Merino una solución de máxima confianza. El seleccionador sabe que tiene llegada, olfato y lectura del juego. “Me pide que sea yo mismo. Hoy me ha dicho que me colocara de ‘10’, que intentara ayudar a los compañeros… sé qué quiere de mí y él sabe qué puedo dar. He tenido la suerte de marcar”, explicó.

La Roja sigue adelante en el Mundial y lo hace agarrada a una generación que ha aprendido a competir y a ‘matar’ partidos en los minutos finales. En torneos como estos, es clave saber golpear en los momentos clave. Mikel lo sabe muy bien.

Fuente: Sport